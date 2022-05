Ineos Grenadier nu te bestellen

De Ineos Grenadier is een bijzondere auto. De in het Franse Hambach geproduceerde SUV is het geesteskind van Jim Ratfliffe, topman van chemiebedrijf Ineos dat met Ineos Automotive een automerkuit de grond stampte. Ratcliffe wilde aanvankelijk niets liever dan de vorige generatie Land Rover weer in productie nemen, maar die vlieger ging niet op. Ratcliffe bleef niet bij de pakken neerzitten en besloot zijn eigen ruige alleskunner te ontwikkelen: de Grenadier. De Ineos Grenadier is in Nederland voor een aanbetaling van €2.500 nu te reserveren. De complete prijslijst volgt binnenkort.

Ineos levert de 4,9 meter lange Grenadier als Station Wagon en als Utility Wagon. De Station Wagon is de personenautoversie, een altijd met vijf zitplaatsen uitgevoerde variant die bedrijfswagenversie Utility Wagon naast zich die met twee of met vijf zitplaatsen geleverd kan worden. De tweezitter slokt zelfs een Europallet op. Zowel de Grenadier Station Wagon als Utility Wagon is te krijgen met een 286 pk en 450 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn benzinemotor van BMW als met een van datzelfde merk afkomstige 3.0 zes-in-lijn dieselmotor die 249 pk en 550 Nm opwekt. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps automaat.

Station Wagon

De Grenadier Station Wagon is leverbaar in twee uitvoeringen. Je kunt de personenautoversie krijgen als Trailmaster Edition en als Fieldmaster Edition. De Trailmaster Edition is de voor het ruigere offroadwerk uitgedoste variant. Deze staat op 17-inch stalen wielen met eromheen all-terrainbanden van BFGoodrich. Ook heeft deze versie een snorkel, diverse bevestingspunten in en rond de auto, een extra accu en zowel voor als achter een instelbaar differentieel. De Fieldmaster Edition staat op zijn beurt op 17-inch lichtmetalen wielen met eromheen All-Terrainbanden van Bridgestone. Deze versie heeft geen snorkel, maar wel twee losse klapramen in het dak (Safari-ramen), lederen bekleding en zaken als verwarmbare voorstoelen en stoffen vloermatten. Beide versies hebben een ladder achterop en een reeks passieve en actieve veiligheidssystemen.

Utility Wagon

De Utility Wagon is de bedrijfswagenversie van de Grenadier die je met twee en met vijf zitplaatsen kunt krijgen. Hij heeft permanente vierwielaandrijving, maar moet het standaard zonder de verwennerij van de beide smaken van de Grenadier Station Wagon doen. Op termijn breidt Ineos het leveringsgamma van de Grenadier uit met de Double Cab Pick-Up, zoals zijn naam al aangeeft een pick-upversie met dubbele cabine.

Ineos overweegt overigens de komst van een volledig elektrische variant van de Grenadier. Ook is Ineos aan het testen met een variant met een brandstofcel aan boord.