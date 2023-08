Ineos Grenadier helemaal klaar voor de wildernis

Wie diep de wildernis in wil om dieren te spotten, stapt tegenwoordig meestal aan boord van een Land Rover Defender of Toyota Land Cruiser, maar dat kan voortaan ook een Ineos Grenadier zijn. Net als zijn grote voorbeelden is de Grenadier omgetoverd voor safariritten.

De Ineos Grenadier wil maar wat graag een Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-klasse of Land Rover Defender zijn. Vooral die laatste heeft hij nadrukkelijk op de korrel, de klassieke Defender om precies te zijn. Laat dat nou een populaire auto zijn in onder meer Afrika om wild mee te spotten. Dan kan de Ineos Grenadier uiteraard niet achterblijven. Daarom is ook de Britse offroader met Duits hart nu omgetoverd tot safariauto.

Het in Botswana gevestigde bedrijf Kavango heeft de ombouw gerealiseerd. De Grenadier is boven de raamlijn ontdaan van alles wat je daar normaal zou treffen en heeft in plaats daarvan een soort luifel als dak gekregen. Dat niet alleen, de vier stoelen achterin zijn lekker hoog in de auto gezet voor een beter uitzicht. De Grenadier is bovendien rondom voorzien van stalen buizen en bullbars om eventuele botsingen met de natuur op te vangen en de auto staat iets hoger op zijn wielen.

Het blijft voor Kavango niet bij een eenmalige conversie, want het prepareren van dergelijke Grenadiers wordt voortaan de hoofdtaak van het bedrijf. Kavango is overgenomen door Ineos en heet voortaan Ineos Kavango. "De overname zal helpen de visie van Ineos-voorzitter Sir Jim Ratcliffe te realiseren dat de Grenadier een sleutelrol speelt in cruciale milieu- en milieuprogramma's wereldwijd", zo stelt Ineos. Zodoende kun je straks zomaar in de wildste uithoeken van de wereld een Grenadier treffen.