Ineos Grenadier heeft robuust interieur

De Ineos Grenadier is een hoekige offroader die voortborduurt op het concept van de vorige generatie Land Rover Defender. Hoewel de Grenadier vanbuiten enige gelijkenissen met die iconische Brit niet zijn te ontzeggen, is de Grenadier toch echt een compleet ander model met totaal andere techniek. Ineos geeft nu voor het eerst foto's van het interieur van z'n bonkige alleskunner vrij.

De interieur van de Ineos Grenadier oogt minstens zo robuust als z'n buitenkant. Het binnenste van de Grenadier is volgens zijn scheppers dan ook volgens dezelfde filosofie ontworpen als het exterieur en dat betekent dat functie voorrang heeft gekregen boven vorm. Dat een relatief eenvoudig opgezet interieur ook prettig op het netvlies kan liggen, lijkt Ineos te bewijzen. De Grenadier heeft een vrijwel symmetrisch dashboard met in het midden een opvallend rechthoekig blok dat als middenconsole fungeert. Hoewel het geheel is overladen met draaiknoppen en tuimelschakelaars, oogt het vooral door de afwerking van het paneel eromheen lekker eigenwijs. Het geheel doet samen met de knoppenbatterij die tussen de twee dakraampjes is geplaatst denken aan de cockpit van een vliegtuig. In het knoppeneiland dat tegen het dak is geplaatst, vind je onder meer knoppen voor het differentieel en bepaalde rijmodi.

Op de plek waar je wellicht een analoog klokje verwacht, zit in de Grenadier een kompas. Bovenop zit een 21,3-inch groot digitaal display dat voor een gezonde dosis moderniteit zorgt. De middentunnel is eenvoudig van opzet en bevat een duidelijk van BMW-afkomstige schakelpook met ernaast een kleinere hendel om de auto in hoge of lage gearing te zetten. Ook zit hier een ronde draaiknop om het infotainmentsyteem, dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt, mee aan te sturen. Ineos zegt veel gebruik te hebben gemaakt van slijtvaste en duurzame materialen. Heb je de Grenadier na een dagje spelen in de modder vanbinnen veel te smerig gemaakt? Geen probleem, volgens Ineos zijn er namelijk tal van aftappluggen in de rubberen vloerbekleding aangebracht om de boel weer schoon te spuiten. De Recaro-stoelen zijn met water- en vuilafstotende bekleding bedekt. Speel je zelden buiten? Dan kun je voor het optionele met leer beklede binnenste gaan.

De Ineos Grenadier komt later op de markt dan aanvankelijk werd gedacht. Ineos zegt de 130 prototypes van het model nog grondig aan de tand te voelen. Ineos slaat in oktober de orderboeken open, de eerste exemplaren moeten in volgend jaar rond deze tijd geleverd worden. Leuk weetje: de Grenadier rolt straks van de band in het Franse Hambach waar Daimler voorheen Smartjes produceerde. Over uitersten gesproken.

