Ineos overweegt elektrische Grenadier

De plannen voor de elektrische Grenadier lijken intern al wel aardig concreet te zijn. Commercieel directeur Mark Tennant zegt tegenover Automotive News dat het bedrijf tegen het einde van het jaar wil gaan testen met een volledig elektrisch prototype. Rond die tijd begint Ineos ook met het testen van de Grenadier met brandstofcel, die inmiddels al iets concreter is. In dat laatste idee ziet Ineos vooralsnog meer. "Momenteel voegen de accu's nog een bak gewicht toe", aldus Tennant. "Maar de accutechnologie is aan het veranderen. We weten niet waar de markt naartoe gaat."

Dirk Heilman, CEO van Ineos Automotive, stelt dat de brandstofcel momenteel beter past bij de Grenadier vanwege 'het lagere gewicht en de grotere veelzijdigheid'. Volgens hem zou het gewicht van de accu's ertoe leiden dat je een minder zware lading mee kunt nemen. "Als je veel spullen wil vervoeren is het een beetje een probleem", aldus Heilman. Hij denkt desondanks wel dat er een markt is voor een volledig elektrische Grenadier. "Er zijn gespecialiseerde toepassingen waar de actieradius geen rol speelt, de mijnbouw bijvoorbeeld, maar het is heel specifiek." Overigens voegt hij daaraan toe dat we de Grenadier op waterstof pas in 2027 moeten verwachten.

Heilman zegt verder dat Ineos werkt aan een versie van de Grenadier met een korte wielbasis en hint ernaar dat een elektrische aandrijflijn voor die variant mogelijk een optie is. In een versie met korte wielbasis is namelijk niet voldoende ruimte om de aandrijflijnen van BMW, waarvan Ineos momenteel gebruikmaakt, kwijt te kunnen. Het bedrijf heeft in ieder geval nog even de tijd om daarover na te denken, want omdat Ineos nu nog in een klein volume produceert, hoeft het niet te voldoen aan de Europese CO2-norm van 95 gram per kilometer.