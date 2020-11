Ineos dichter bij overname Franse Smart-fabriek

Ineos wil met zijn kersverse Grenadier de terreinautomarkt veroveren, maar moet nog een plek vinden om hem te bouwen. Het heeft interesse in een Smart-fabriek in Frankrijk en is een belangrijke stap dichter bij de overname gekomen.

Ineos is momenteel vooral bekend in de petrochemische industrie, maar wordt met de komst van zijn Grenadier ook een automerk. De Land Rover Defender-lookalike moet alleen ergens kunnen worden gebouwd, dus is Ineos al druk bezig om een productiefaciliteit te vinden. In juli werd bekend dat het zijn zinnen heeft gezet op de Daimler-fabriek in het Franse Hambach. Daar wil Daimler immers van af en Ineos wil de boel graag overnemen. Vandaag zouden de werknemers in Hambach akkoord zijn gegaan met die overname, zo meldt Automotive News op basis van berichten in Franse media.

De 1.600 werknemers in de fabriek, waar Daimler auto's van dochtermerk Smart maakt, gaan dus waarschijnlijk veel grotere auto's bouwen. De Grenadier is een ware kolos. Ineos-baas James Ratcliffe wilde er het beste van diverse iconische terreinauto's in samenbrengen. Hij zegt dat er daarbij naar diverse modellen is gekeken, al moet worden gezegd dat het geheel vooral sprekend lijkt op de oer-Defender. Het doel is om de productie in 2022 op te starten en 25.000 auto's per jaar te bouwen. Eerder lagen er plannen om dit in het thuisland – het Verenigd Koninkrijk – te doen, maar nu lijkt de Grenadier dus op Franse bodem te worden gebouwd. Voor die tijd rollen er nog een tijdje Smarts van de band in Hambach. De Smart-productie wordt – mede vanwege een gedeeltelijke overname door Geely – geheel naar China verplaatst.