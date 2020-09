Ineos parkeert Grenadier naast 'inspiratiebronnen'

Wie de nieuwe Land Rover Defender veel te modern en te luxueus vindt, kan sinds kort bij het even nieuwe als Britse Ineos terecht voor een Grenadier. De vergelijking tussen die auto en de Defender is niet toevallig, want de Grenadier heeft best wat weg van een oer-Defender. Volgens Ineos was de Land Rover slechts een inspiratiebron, die nu echter wel samen met drie andere inspiratiebronnen op het podium wordt gehesen.

De eerste auto van Ineos, oorspronkelijk een Brits chemiebedrijf, werd al in 2017 aangekondigd. Bedenker Jim Ratcliffle had naar verluidt zijn zinnen gezet op de mallen en productiefaciliteiten van de oude Defender. Toen hij die niet kon krijgen, besloot hij dan maar zelf een offroader te ontwerpen. Volgens Ratcliffle is de Grenadier wat de nieuwe Defender niet meer is: een no-nonsense terreinwagen. Een ladderchassis, starre assen en een stoere, doch eenvoudige koets zijn belangrijke ingrediënten.

Dat koetswerk vertoont ontegenzeggelijk veel overeenkomsten met de Defender. Onder meer de kenmerkende brede schouders, de extra ruitjes in het optisch op de koets liggende dak en de uitstekende voorschermen zijn duidelijke verwijzingen naar de iconische Britse terreinbeul.

Hoewel Ratcliffle in alle toonaarden ontkent dat de Grenadier een soort namaak-Defender is, gunt hij de oer-Land-Rover wel een rol als inspiratiebron. Tijdens het Concours of Elegance bij het Hampton Court Palace in Londen wordt de nieuwe creatie daarom tentoongesteld samen met de allereerste productie-Land Rover, die toen overigens nog geen Defender heette. De twee Britten bevinden zich in het gezelschap van drie andere inspiratiebronnen: een Toyota Land Cruiser FJ40 uit 1980, een Willys Jeep uit 1944 en een Mercedes-Benz G-klasse.

Dat levert een mooi rijtje iconische terreinauto’s op, al moet de Ineos die titel natuurlijk nog verdienen. Het bedrijf is in ieder geval wel zeer serieus te werk gegaan bij de ontwikkeling van de auto, waarbij oud-medewerkers van onder meer Ford, Daimler, Volkswagen, Bentley en Tesla zijn betrokken. Ook gaat Magna Steyr zich met de ontwikkeling van de auto bemoeien en haalt Ineos zijn motoren, in dit geval zescilinders, uit de magazijnen van BMW. ZF levert zijn bekende achttraps-automaat aan Ineos Automotive.