Indiase Renault Triber stemt Global NCAP tevreden

Global NCAP maakt zich met de campagne Safer Cars For India al jaren hard voor betere veiligheidsvoorzieningen in specifiek voor de Indiase markt bestemde modellen. De organisatie jaagt al enige tijd Indiase modellen tegen de muur om te kijken hoe het met de botsveiligheid van die auto's is gesteld. Dat leverde veelal bedroevende resultaten op. De Tata Nexon was de eerste auto van een Indiase fabrikant die na de Global NCAP-beproevingen met vijf sterren huiswaarts keerde en ook de Mahindra Thar wist met vier sterren op zijn rapport de handen van de Global NCAP op elkaar te krijgen. Dat het nog lang niet Hosanna is, bleek toen Suzuki's S-Presso een bijzonder slap bakkie bleek te zijn. De nieuwste specifiek voor de Indiase markt bestemde auto die het moest ontgelden, is de Renault Triber.

De Renault Triber die Global NCAP aan diggelen heeft gereden is een MPV die ondanks zijn lengte van 3,99 meter op papier plek biedt aan zeven inzittenden. De auto deelt zijn platform met de Renault Kwid, een auto die voordat hij werd gemoderniseerd geen enkele ster binnen wist te slepen tijdens NCAP's botsproeven. Gelukkig heeft Renault de boel nu beter op orde. De veiligheid voor volwassen inzittenden werd met vier sterren beoordeeld. De veiligheid van kinderen met 3 sterren. Let wel, Global NCAP heeft de absolute basisversie van de Triber getest. Sinds eind vorig jaar zijn twee airbags voorin een vereiste in nieuwe modellen en dus heeft de Triber daar een deel van zijn acceptabele score aan te danken. Global NCAP zegt te hopen dat Renault deze weg vervolgt en op termijn ook basismodellen heeft die 5 sterren weten te halen.