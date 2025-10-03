In september veel meer files dan een jaar geleden

Afgelopen september stonden er op de Nederlandse wegen veel meer files dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de ANWB.

De ochtendspits springt er met een toename van 34 procent uit, gevolgd door een stijging van 27 procent overdag. De avondspits, volgens de ANWB ‘traditioneel al druk’, nam toe met 9 procent.

De ANWB ziet regionaal ‘opvallende uitschieters’. Onder andere door werkzaamheden is de verkeersdruk rond Amsterdam gestegen met 20 procent. In Gelderland is de filezwaarte met 24 procent toegenomen. Dat komt volgens de ANWB mede door grenscontroles. In totaal is de filezwaarte dit jaar - vanaf januari tot en met september - met 7 procent gestegen ten opzichte van 2024.