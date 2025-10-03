Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

In september veel meer files dan een jaar geleden

Opvallende uitschieters

3
File (ANP)

Afgelopen september stonden er op de Nederlandse wegen veel meer files dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de ANWB.

De ochtendspits springt er met een toename van 34 procent uit, gevolgd door een stijging van 27 procent overdag. De avondspits, volgens de ANWB ‘traditioneel al druk’, nam toe met 9 procent.

De ANWB ziet regionaal ‘opvallende uitschieters’. Onder andere door werkzaamheden is de verkeersdruk rond Amsterdam gestegen met 20 procent. In Gelderland is de filezwaarte met 24 procent toegenomen. Dat komt volgens de ANWB mede door grenscontroles. In totaal is de filezwaarte dit jaar - vanaf januari tot en met september - met 7 procent gestegen ten opzichte van 2024.

De ANWB meldt dat het laatste kwartaal van het jaar bekendstaat als een drukke periode op de weg. Dat komt door relatief minder vrije dagen dan eerder in het jaar en ‘moeilijke omstandigheden’ als duisternis en slecht weer. Dat heeft invloed op de doorstroming, met name tijdens de spitsuren.

3 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
politieauto's

Kamermeerderheid wil verkeersboete niet mee laten stijgen met inflatie

Nieuws
CBR theorie-examen (ANP)

Vierhonderd theorie-examens uitgesteld na storing CBR

Nieuws
File A4 snelweg ANP

Rijkswaterstaat waarschuwt voor verkeersproblemen door stroomstoring

Nieuws
File

Files door problemen bij Rijkswaterstaat

Verkeer
Volkswagen ID7 multimediascherm

Beeldschermen in auto’s steeds groter: is dat niet gevaarlijk?

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.