In het Wild: Toyota Echo (2000)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een wat verkleurde, compacte Toyota van rond de eeuwwisseling is voor de meeste omstanders waarschijnlijk geen tweede blik waard, maar wij kijken toch graag even om naar dit exemplaar. Dit is namelijk een heuse Echo, helemaal uit de VS.

Toyota Echo klinkt vrij exotisch en de vorm van de koets is ook al geen feest der herkenning. Toch heeft deze auto iets bekends, want in feite is het ‘gewoon’ de sedanversie van de auto die we in Europa als Yaris kenden. Van opzij is dat goed te zien, maar neus en natuurlijk kont zijn helemaal anders dan bij de hatchbackvariant. Toyota koos voor de vierdeursversie voor een wat strakker, traditioneler front dan het bolle geheel dat de hatchback siert. De oranje reflectoren in de koplampen geven weg dat het hier om een Amerikaanse variant gaat, maar deze Echo was in deze vorm ook in Azië en Australië te koop.

Behalve de kleur valt bij dit exemplaar de kunststof opsmuk op. Die bestaat niet alleen uit een achterspoiler, maar ook uit heuse spatbordverbreders. Of die de Echo wat SUV-achtigs moesten meegeven weten we niet, maar het is weer eens wat anders. Dat deze Toyota ondanks z’n zeldzaamheid geen liefhebbersauto is, weet onze rode vriend goed uit te dragen. De auto is zichtbaar een gebruiksvoorwerp, waarvan je je bovendien af kunt vragen of de eigenaar weet hoe bijzonder-ie (hier) is.

Overigens was er van deze Echo ook een heuse tweedeursversie, een auto die z’n voorportieren uiteraard deelt met de driedeurs Yaris. De naam ‘Echo’ werd in sommige landen ook gebruikt voor de hatchbackvariant, maar was verder identiek aan de Europese Yaris.