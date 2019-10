In het wild: Paykan (Iran Khodro)

In deze rubriek komen veel auto’s voorbij uit alle windstreken, maar een Iraans model kunnen we ons niet voor de geest halen. Toch staat deze Iraanse Paykan sinds dit jaar gewoon op Nederlands kenteken!

Pepijn de Vette is in één klap erelid van de In het Wild-community. Hij leverde namelijk niet alleen een wereldspot aan, maar maakte er ook nog eens een uitgebreide en fraaie fotoserie van. De auto in kwestie is een Paykan. Als er zoiets bestaat als een symbool voor de Iraanse auto-industrie, gaat die eer naar dit model of de Peugeot Pars.

In beide gevallen gaat het om een product van Iran Khodro, al heette dat bedrijf ten tijde van de Paykan eigenlijk nog Iran National. Een andere overeenkomst is dat het in beide gevallen om een in licentie gebouwde versie van een door een andere fabrikant bedachte sedan gaat. In het geval van de Pars is dat de Peugeot 405, bij de Paykan diende de Hillman Hunter als uitgangspunt.

Hoewel… in het geval van de Hunter is nooit precies duidelijk om welk model het precies gaat. Zoals het een goed Rootes-product betaamt, verscheen de auto namelijk onder tal van merknamen op de markt. Singer, Sunbeam, Humber en, jawel, Chrysler en Dodge leverden allemaal een versie van de auto die overkoepelend als ‘Arrow’ in de boeken wordt genoemd.

Ook in Iran zag men wel wat in dit kennelijk veelbelovende model, dus werd daar vanaf 1966 de Paykan in elkaar geschroefd met behulp van zogenaamde ‘complete knock-down-kits’. Zoals dat vaker gebeurd in dit soort gevallen, wisten de Iraanse bouwers van geen ophouden. De Paykan sedan bleef tot 2005 in productie, terwijl z’n door Khodro ontworpen pick-upversie het zelfs tot 2015 volhield.

De Paykan was dan ook behoorlijk succesvol, maar bleef wel voorbehouden aan de Iraanse markt. Daarom is het des te opmerkelijker dat het hier getoonde exemplaar z’n weg naar Utrecht gevonden heeft. Met bouwjaar ’73 kunnen we spreken van een redelijk vroeg exemplaar. De auto staat pas een paar maanden op kenteken en wordt door de RDW aangeduid als Sunbeam Hunter. Daarmee zou het technisch gesproken een ietwat aangepaste Europese ‘Arrow’ kunnen zijn, maar de vele authentieke details vertellen een ander verhaal. Van het opvallende typeplaatje tot de Arabische tekst achter de ruit, alles ademt Paykan. De auto ziet er bijzonder netjes uit en wordt ongetwijfeld – en hopelijk – vertroeteld door z'n heldhaftige eigenaar, die zonder twijfel een in dit werelddeel nagenoeg unieke klassieker in handen heeft.