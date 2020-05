In het Wild: Nash-Healey (1953)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Vandaag staat een wel heel bijzondere klassieker te schitteren op de digitale bühne van In het Wild. We bedanken een anonieme AutoWeek-lezer dan ook hartelijk voor de door hem ingezonden Nash-Haeley!

De Nash-Healey is een door de vaardige hand van designhuis Pininfarina getekende tweezitter die door Nash-Kelvinator werd verkocht. Nash-Kelvinator kwam in 1938 voort uit een fusie tussen autofabrikant Nash en Kelvinator, een producent van huishoudelijke apparatuur. Nash-Kelvinator smolt in 1954 overigens samen met Hudson Motor Car Company tot het eigenwijze merk AMC (American Motors Corporation). Terug naar deze prachtig gelijnde klassieker, een auto die tot stand kwam uit een samenwerking tussen Nash-Kelvinator en de Engelse autobouwer Donald Healey.

Deze in concoursstaat lijkende Nash-Healey stamt uit 1953 en bivakkeert sinds 2018 binnen de Nederlandse grenzen. Onder de fraai gewelfde en van een luchthapper voorziene motorkap van deze roadster doet een 143 pk sterke 4.128 cc grote zes-in-lijn uit de Nash Ambassador dienst als krachtcentrale. Dit was de motor die tussen 1952 en 1954 werd gebruikt. De eerste serie van de Nash-Healey, die tussen 1951 en 1952 werd geproduceerd in een kleine oplage werd gebouwd, werd aangedreven door een 127 pk sterke 3.8 zes-in-lijn.

Niet alleen op technisch vlak verschilden de op deze foto's zichtbare Nash-Healey van het in 1951 geïntroduceerde exemplaar (foto 4). De door Pininfarina in Turijn geproduceerde nieuw ontworpen koetsen werden onder meer voorzien van in de grille opgenomen koplampen, een designelement waarmee de auto beter bij zijn zustermodellen van Nash moest passen. Aanvankelijk bestond de Nash-Healey alleen als roadster, maar in 1953 werd ook een coupé aan het leveringsgamma toegevoegd. Bezuinigingen zorgden er in 1954 voor dat het nu deel van AMC uitmakende Nash de open Healey uit het gamma knipte. 1954 was tevens het laatste jaar dat de coupé gebouwd zou worden.

*Helaas hebben we geen foto van de achterkant van dit in Nederland gesnapte exemplaar. Wel hebben we een afbeelding van een ander exemplaar toegevoegd waarop de fraaie klassieker van achteren is te zien (foto 3).

Zelf een fraaie, vergeten of op een andere manier ontwapenende auto gezien? Klim dan in de digitale pen! Mailen kan naar lars.krijgsman@dpgmediamagazines.nl!