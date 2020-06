In het Wild: Fiat 127 (1975)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Soms staat er hyperexclusief spul in de schijnwerpers in 'In het Wild', maar soms zijn het ook de ooit zo gewone modellen die vanwege hun leeftijd erg zeldzaam zijn geworden. Dat laatste is het geval bij deze Fiat 127.

In de jaren 70 en 80 was de Fiat 127 een auto waar je bepaald niet twee keer naar keek. Niet in de minste plaats omdat het geen erg opvallende verschijning was, maar zeker ook omdat ze er nu eenmaal in groten getale waren. Dat is nu wel anders, dus is het begrijpelijk dat AutoWeek-lezer Berend Lemkes (ja, familie van) deze blauwe uit 1975 even op de foto zette. Waarvoor dank! En niet alleen de 127 staat er goed op, want de Panda ernaast past er natuurlijk leuk bij. Twee compacte Fiats uit compleet andere tijden. Het is goed te zien hoe auto's in de loop der jaren zijn gegroeid; de Panda komt uit de 126-bloedlijn, terwijl de 127 voortvloeide in de grotere broer van de Panda, de Uno. Toch zijn ze nagenoeg even groot.

De 127 was er vroeg bij in het 'moderne' compacte segment. Als één van de eerste kleintjes had de Fiat een dwarsgeplaatste motor met voorwielaandrijving en zowel qua vorm als qua technische opzet volgden auto's als de Ford Fiesta, Volkswagen Golf en Renault 5 iets later het voorbeeld. Dat de in 1971 geïntroduceerde 127 op een ingekort 128-platform stond, kwam het rijgedrag ook ten goede. Verder was het allemaal vrij eenvoudig, maar functioneel. Een slechts 45 pk sterke 903 cc benzinemotor houdt zich schuil in het neusje van deze 127. Dat behoorlijk degelijke blok, deel van de al vanaf de jaren 50 ontwikkelde 100-serie-motorenfamilie, werd nog tot in de jaren 90 in de Uno gebruikt. Andere varianten van die serie hielden het zelfs nog tot in het nieuwe millennium vol qua productie.

Qua techniek kan er niet veel fout gaan bij zo'n 127, maar wat betreft het plaatwerk wil dat nog wel eens een ander verhaal zijn. Des te leuk dus dat deze inmiddels 45 jaar oude 127 nog gewoon op de openbare weg te vinden is. De auto staat als bruin geregistreerd, dus hij lijkt op z'n minst een keer een spuitcabine van dichtbij gezien te hebben. De algehele staat wist de huidige eigenaar in elk geval wel te overtuigen, want hij of zij heeft de auto een krap jaar geleden overgenomen. Hopelijk is het het begin van een langdurige liefde, want zo'n 127 blijft toch een leuke getuige van andere tijden.