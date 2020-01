In het Wild: Citroën ID 19 (1967)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Het is even geleden, maar het is weer eens tijd voor een leuke 'In het Wild'. Dankzij AutoWeek-lezer Pascal van Timmeren verschijnt deze Citroën ID 19 op ons scherm. Hij maakte een aantal foto's van de Franse schone, die overgeleverd aan de elementen op een parkeerplaats stond.

Een al te opmerkelijke spot is het misschien niet, maar de Citroën DS/ID is zo langzaam maar zeker meer een zeldzaamheid aan het worden op de Nederlandse wegen. Waar je er begin deze eeuw nog niet ver voor hoefde te zoeken, is de ooit zo veel vertegenwoordigde 'Godin' inmiddels het pakken van de camera zeker waard.

Dit exemplaar is, net als veel andere ID's en DS'en, in de jaren 90 vanuit Frankrijk naar Nederland gekomen. In 1996 kreeg de auto haar donkerblauwe Nederlandse platen en sinds 2005 is hij al bij de huidige eigenaar. Die rijdt er overigens spotgoedkoop mee, qua brandstof dan, want achterin deze ID ligt een LPG-tank. Als het een beetje meezit, geniet de bestuurder voorlopig nog even van zijn comfortabel geveerde klassieker; de APK verloopt pas over anderhalf jaar. De roestduivel lijkt zo op het oog ook nog weinig vat te hebben op de auto.

Zoals gezegd betreft het hier een ID, de meer betaalbare variant van de DS. Onder meer het ontbreken van stootstrips op de deuren evenals de eenvoudiger aangeklede C-stijl verraden dat. Door de dubbele koplampen weten de kenners dat het hier gaat om een 'tweede neus'. Die is een stukje zeldzamer dan de DS/ID met de gesloten koplampen, die vanaf 1968 op de markt kwam.

Kom jij ook iets bijzonders tegen? Maak vooral foto's en laat het ons weten via start@autoweek.nl, wie weet komt jouw spot dan ook een keer voorbij in 'In het Wild'!