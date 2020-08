In het Wild: Chevrolet Tahoe Hybrid

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Grapjes over het formaat liggen al snel voor de hand als een Europeaan het over een auto als de Chevrolet Tahoe gaat hebben, maar in de VS is dit echt een behoorlijk gangbaar model. Ja, de Tahoe behoort met z’n langere broertje Suburban ook daar tot de grootste SUV’s, maar die zijn daar anders dan hier behoorlijk populair. Ze zijn trouwens ook anders dan hier geprijsd, wat ongetwijfeld helpt.

Wat grote SUV’s doorgaans niet zijn, is zuinig. De laatste tijd wordt er veel ondernomen om dat te verbeteren met kleinere motoren, cilinderuitschakeling en ja, ook elektro-hulpjes, maar in de basis blijft het toch een hoop energie kosten om een gigantische, vaak vierkante alleskunner van dik 2.500 kg van z’n plek te krijgen.

6.0 V8

Chevrolet probeerde al vroeg om het verbruik van z’n ultieme gezinsauto wat terug te dringen en deed dat door middel van een heuse Hybrid-variant. Een stel elektromotoren werkte daarmee samen met een vrij geavanceerde automaat die afhankelijk van de omstandigheden wel of niet als een CVT kan functioneren, wat het ‘2Mode’ op het typeplaatje verklaart. Deze vondst zorgt er ook voor dat de Tahoe Hybrid gewoon kan worden gebruikt als een werkpaard en dus ook het nodige mag trekken. Wat daarbij ook helpt, is dat er niet bepaald op de benzinemotor wordt ingeleverd. De Tahoe Hybrid beschikt gewoon over een 6.0 V8, zij het in een relatief zuinige variant. Met 333 pk is er dan ook nog steeds genoeg vermogen beschikbaar. De Tahoe Hybrid was wezenlijk zuiniger dan een normale Tahoe, maar nog steeds geen echt spaarzaam type. Chevrolet kwam, uiteraard volgens de Amerikaanse meetmethode, tot een theoretisch verbruik van 21 MPG, ofwel net geen 1 op 9.

Ook bij BMW en Mercedes

Hoewel het 2-Mode-hybrid-systeem is opgebouwd rondom een transmissie van GM, ontwikkelden de Amerikanen het systeem niet helemaal zelf. Het is het product van wat de Global Hybrid Cooperation werd genoemd. Zo kon het gebeuren dat het elektrische gedeelte van deze aandrijflijn in auto’s van concurrent Dodge, maar bijvoorbeeld ook in de BMW X6 ActiveHybrid en de Mercedes-Benz ML 450 hybrid eindigde. Het weetje van de week! Binnen GM kon de in de Tahoe geleverde krachtbroncombinatie ook worden besteld in Tahoe-broertjes GMC Yukon en Cadillac Escalade. Ook pick-ups Chevrolet Silverado en GMC Sierra waren als Hybrid verkrijgbaar, maar die auto's waren naar verluidt nog minder in trek dan hun SUV-broertjes.

Stroomlijn

Je zou verwachten dat een Tahoe Hybrid voor een Europese koper dé versie is, maar toch zien we ‘m hier nooit. De Hybrid was in de VS zo’n 9.000 doller duurder dan een reguliere Tahoe, wat ongetwijfeld z’n effect op de beschikbaarheid van tweedehands exemplaren niet heeft gemist. Aan de buitenkant is de Tahoe Hybrid herkenbaar aan de vele groene typeplaatjes, maar ook aan een eigen voorbumper. De wielen zijn eveneens uniek voor deze variant, die bovendien iets lager op de poten staat en - stroomlijn is alles – z’n dakrails moet ontberen. Dit witte exemplaar stamt uit 2008 en kwam al in 2009 naar Nederland. De huidige eigenaar heeft ‘m sinds 2012 in bezit en buiten het feit dat een wasbeurt zeker geen kwaad zou kunnen, lijkt de auto er netjes bij te staan.