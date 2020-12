In detail: MG EHS Plug-in Hybrid

MG haalt een tweede model naar de Nederlands markt: de EHS. Die is in tegenstelling tot de bekende ZS EV géén volledig elektrisch model, maar een SUV met een plug-in hybride aandrijflijn. Eerder moesten we het doen met de specificaties van de EHS zoals die straks in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht. Nu hebben we alle details van de MG EHS zoals die begin volgend jaar naar Nederland komt.

De EHS is de plug-in hybride variant van de HS die MG al even in China verkoopt. De SUV is 4,57 meter lang en dat maakt hem zo'n twintig centimeter langer dan bijvoorbeeld een Nissan Qashqai. Sterker nog, hij valt wat formaat betreft in tussen auto's als de Kia Sportage en Renault Koleos. De wielbasis bedraagt 2,72 meter. De afmetingen verraden al dat MG's nieuwste inzending een prima ruimteaanbod heeft. De bagageruimte heeft een inhoud van 448 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.375 liter aan spul meezeulen.

Interessanter is wellicht de aandrijflijn. De MG EHS Plug-in Hybrid heeft een 1,5-liter turbo-benzinemotor, met een vermogen van 162 pk en 250 Nm. Die viercilinder werkt samen met een 122 pk en 230 Nm sterke elektromotor. Dat levert een systeemvermogen op van 258 pk en 370 Nm. De benzinemotor stuurt zijn vermogen via een zestraps automaat naar de voorwielen. De elektromotor brengt zijn krachten via een viertraps unit naar de weg. Daarmee heeft de EHS Plug-in Hybrid in 6,8 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok staan. De topsnelheid van de dik 1.700 kilo wegende MG ligt op 190 km/h. Interessanter bij een plug-in hybride is de elektrische actieradius. De EHS Plug-in Hybrid heeft een accupakket met een capaciteit van 16,6 kWh, goed voor een elektrische range van 52 kilometer. Het pakket is met een maximum laadvermogen van 3,7 kWh in 4,5 uur weer op te laden.

MG EHSWie bij een auto van Chinese makelij direct angstzweet krijgt als het op veiligheid aankomt, die kunnen we geruststellen. De reguliere benzineversies hebben namelijk al vijf NCAP-sterren achter hun naam weten te zetten. De MG EHS beschikt onder meer over adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie, Forward Collision Control, een noodremsysteem, een rijbaanassistent en een 360-graden-camera. Alle veiligheidssnufjes zijn samengebracht onder de noemer MG Pilot. De plug-in hybride is tevens leverbaar met led-dagrijverlichting, led-achterlichten en dynamische richtingaanwijzers. Andere verwennerij komt in de vorm van een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 10,1-inch infotainmentsysteem dat zowel met Apple CarPlay als Android Auto overweg kan. Ook verkrijgbaar: een groot glazen panoramadak en sfeerverlichting met 64 instelbare kleuren.

Vanaf € 34.000

MG brengt de EHS Plug-in Hybrid in twee uitvoeringen op de markt. De SUV is te bestellen als Comfort en als Luxury. Een exacte Nederlandse prijs is nog niet bekend. Wel zegt MG dat de Europese vanafprijs, exclusief belastingen, op € 34.000 ligt.