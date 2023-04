MG HS krijgt facelift in VK

De MG HS kennen we in Nederland ook, maar dan als EHS. Hier is hij louter verkrijgbaar als plug-inhybride, waarmee de EHS bij ons de enige niet-volledig elektrische MG is. In het VK is de grootste SUV van MG wel beschikbaar met louter een benzinemotor aan boord, een 1,5-liter viercilinder met 162 pk. Die versie wordt nu gefacelift. Het gaat om een vrij uitgebreide vernieuwingsronde met nieuwe koplampen en een compleet van die lampen losgeweekte grille, die aan de onderzijde breder is dan aan de bovenkant. Het geheel doet sterk denken aan de facelift die de kleinere MG ZS eerder kreeg, uiteraard geen toeval.

De achterzijde van de gefacelifte MG HS hebben we nog even niet in beeld, maar volgens MG is daar een vernieuwde bumper te vinden. In het interieur blijft alles grotendeels bij het oude, maar trakteert MG wel op nieuw infotainment. De plug-inhybride versie van de MG HS, die aan de overkant van de Noordzee ‘gewoon’ MG HS PHEV heet, wordt vooralsnog niet gefacelift.

De door het Chinese SAIC gekozen strategie om Europa met het merk MG aan te vallen, lijkt in het oorspronkelijke thuisland van MG te werken. Met name de HS is er erg populair en haalde eerder dit jaar zelfs kortstondig een nummer 1-positie op de Britse verkoopranglijsten. Sinds de HS in 2019 werd gelanceerd in het VK, zijn er al 36.000 exemplaren verkocht.