In augustus opnieuw meer occasions verkocht

De verkoop van gebruikte auto's gaat dit jaar enorm goed. In augustus was er opnieuw een groei ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Occasions zijn behoorlijk in trek dit jaar. In juli was er zelfs sprake van een nieuw maandrecord. Er is meer en meer vraag naar gebruikte personenauto's, deels vanwege het feit dat het OV nu door een groot deel van de Nederlanders wordt gemeden. In augustus is het normaal gesproken - vanwege de vakanties - echter wel wat rustiger op de automarkt en dat geldt ook voor dit jaar. Afgelopen maand gingen er in totaal 234.368 gebruikte auto's naar een andere eigenaar, blijkt uit cijfers van VWE Automotive. Beduidend minder dan de maand ervoor (275.281) maar toch nét iets meer dan vorig jaar. Toen gingen er in augustus 231.589 auto's naar een andere eigenaar, dit jaar dus 1,2 procent meer.

Het overgrote deel van de verkopen vond plaats van bedrijven naar consumenten: 110.766 auto's (+2,4 procent). Verkoop tussen particulieren nam met 3,5 procent toe ten opzichte van vorig jaar augustus, naar 51.789 auto's. Tussen bedrijven onderling werd er met 71.813 occasions 2,2 procent mínder verkocht dan in 2019. Al met al wat minder schokkende verschillen met vorig jaar dan de afgelopen maanden het geval was. De totale bedrijfsautohandel ging zelfs met 2,5 procent achteruit ten opzichte van vorig jaar augustus. Dat terwijl ook op dat gebied er vooral opvallende groei was in de voorgaande maanden. In totaal gingen in augustus 20.926 bedrijfsauto's naar een andere eigenaar.

Populaire occasions

Zoals gewoonlijk voerde Volkswagen in de afgelopen maand met 13.702 auto's de occasionverkooplijst. Op de tweede plaats volgde Peugeot, met 8.697 auto's. Opel volgt op de derde plaats met 8.378 auto's. De top tien bestaat verder uit respectievelijk Renault, Ford, Toyota, BMW, Citroën, Mercedes-Benz en Audi. Bij de bedrijfsauto's is het ook Volkswagen dat aan kop ging in de occasionverkopen van augustus, met 1.964 auto's. Mercedes-Benz volgt op de tweede stek (1.456) en Ford op plaats drie (1.194).