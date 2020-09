Hyundai voor de doe-het-zelver

Nee, de groene hoekige badkuip op wielen die je op deze foto's ziet, is geen excentrieke concept-car die vooruitblikt op een MX-5-concurrent van Hyundai. Toch is deze kakelverse creatie van het merk nauwelijks minder ludiek. We hebben namelijk te maken met een heuse zeepkist!

De groene 'Soapbox' op deze foto's zou zomaar een televisieoptreden verdienen in Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Hyundai zegt een zeepkist te hebben gemaakt, een ongemotoriseerd voertuigje, die je in principe zelf in elkaar kunt flansen. Het nota bene in het Hyundai Europe Design Center ontwikkelde én ontworpen badkuipje is wat design betreft geïnspireerd op de 45 Concept, zo zegt Hyundai. Het bedrijf zegt de Soapbox te hebben ontwikkeld om vrienden en familie samen te brengen.

De 1,76meter korte Soapbox is volgens Hyundai volledig opgebouwd uit relatief goedkope materialen die je bij nagenoeg elke bouwmarkt kunt kopen. Een conventioneel stuurwiel zit er dan ook niet in. Het gevaarte laat zich door middel van twee als joysticks fungerende schroevendraaiers van koers veranderen. De 'kuip' is gemaakt uit hout, terwijl het geheel bij elkaar gehouden wordt door stangen, klemmen en schroeven. De bijzondere en volgens Hyundai gele lak van de Soapbox is een afgeleide van de vergelijkbare introductiekleur van de Kona. It's all downhill from here, in letterlijke zin.

Zelf in Zeepkist van Hyundai in elkaar schroeven? Klik dan hier voor de instructies!