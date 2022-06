Hyundai vernieuwt compacte cross-over

Het modellenaanbod van veel merken verschilt van markt tot markt, zo ook dat van Hyundai. Het merk voert nu een vrij uitgebreide facelift door op een compacte cross-over die we in Nederland helemaal niet kennen: de Venue.

In Europa is de Bayon de kleinste cross-overachtige van Hyundai, een speciaal voor de Europese markt ontwikkelde auto van 4,18 meter lang die in onder meer de Verenigde Staten en India niet te koop is. In plaats daarvan heeft Hyundai in die landen sinds 2019 de nog iets kleinere Venue in de aanbieding. De Venue is pak 'm beet 4 meter lang en is voor de Indiase markt nu uitgebreid gefacelift.

De vernieuwde Hyundai Venue krijgt een nagenoeg compleet nieuwe neus, al blijven er ook zaken bij het oude. De concave lijnen in de grille van het origineel zijn weggepoetst, met als gevolg dat het recht omlaag lopende rooster een stuk hoekiger oogt. De verlichting is wederom verdeeld over twee lagen, al past Hyundai de vorm van de verlichting bovenin aan. De bovenste units zijn voortaan een maatje groter en worden ingevuld door drie segmenten. Lager op het front zien we een vernieuwd deel met daarin een brede zwarte strook die aan de onderkant gezelschap heeft gekregen van een zilverkleurige kunststof skidplate.

Ook aan de achterzijde zien we een vergelijkbare bumper met daarin een brede zwarte strook en een nieuwe skidplate. Opvallender is echter de achterklep, die is namelijk helemaal nieuw. Sterker nog, Hyundai heeft ook de vorm van de achterschermen veranderd en dat is voor een facelift bepaald niet gebruikelijk. Hyundai geeft de Venue nieuwe achterlichten die voortaan een stuk dieper de achterklep induiken en middels een ledstrip met elkaar zijn verbonden. De vouw die net boven de uitgeschreven modelnaam te zien is, is voortaan volledig horizontaal.

Zo grondig als het uiterlijk van de Hyundai is herzien, zo subtiel wordt het binnenste aangepast. Hyundai geeft de Venue - afhankelijk van de uitvoering - een volledig digitaal instrumentarium en een nieuw, aan de onderzijde afgeplat stuurwiel. Ook is het infotainmentscherm vanaf heden een maatje groter. De Venue is in India net als voorheen weer leverbaar met 1.0- en 1.2-liter grote benzinemotoren en met een 1.5 diesel. Het is nog niet helder of de Venue die Hyundai in de Verenigde Staten verkoopt, op vergelijkbare wijze wordt vernieuwd. De vanafprijs van de vernieuwde Venue ligt in India op omgerekend zo'n €9.300.

De Venue is niet in Nederland leverbaar en dat verandert met de komst van deze gefacelifte versie niet. Is dat een gemis? Zie jij de Venue als een potentiële aanvulling op het Europese leveringsgamma van Hyundai of stap je liever in de Bayon?