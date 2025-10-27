Hyundai Venue: nieuwe relatief goedkope cross-over

Hyundai heeft een splinternieuwe compacte cross-over gepresenteerd. Hij heet Hyundai Venue, is relatief goedkoop en is er met benzine- én dieselmotoren!

De ene Hyundai is de andere niet en zo is ook het leveringsgamma van het merk lang niet overal hetzelfde. Zo verkoopt Hyundai in de Verenigde Staten hier niet leverbare sedans als de Elantra en Sonata en zelfs een lel van een SUV die Palisade heet. Aan de andere kant van het cross- en SUV-spectrum staat er de Venue. De Hyundai Venue kennen we in Europa ook niet. Het is een zo'n vier centimeter korte cross-over die in 2019 werd gepresenteerd en die ook in India wordt verkocht. De Indiase markt is gigantisch en India is dan ook een belangrijke afzetmarkt voor de Venue. Niet gek dus dat de volledig nieuwe Hyundai Venue in India zijn werelddebuut beleeft.

De tweede generatie van de Hyundai Venue blijft net als de eerste generatie in India nét onder de vier meter. Dat betekent dat ook de nieuwe Venue er fiscaal minder wordt belast. Wel is het nieuwe SUV'tje 3 centimeter breder en maar liefst een kleine vijf centimeter dan het model dat hij vervangt. Ook de wielbasis is groter, die bedraagt nu 2,52 meter. Daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras van de nieuwe Hyundai Venue in India net zo groot als die van de eerste generatie van het model in de Verenigde Staten. Daar zat namelijk een verschil tussen, de Venue werd in de Verenigde Staten immers niet beperkt door Indiase fiscale eisen.

De nieuwe Hyundai Venue is naast groter ook een stuk bonkiger om te zien dan zijn voorganger. We zien een compacte cross-over met een vrij hoge, vierkante toet met daarin bekende over meerdere lagen verdeelde verlichting. De achterlichtpartij is relatief eenvoudig en is opgebouwd uit een optisch aan elkaar geknoopte verlichting met een brede ledstrip en gesegmenteerde delen. Ertussen staat trots de modelnaam uitgeschreven. Enige andere uiterlijke frivoliteit komt in de vorm van welvingen rond de wielkasten en D-stijlen met aluminiumkleurig sierdeel. D-stijl? Zéker! De Hyundai Venue heeft namelijk voortaan een extra zijruitje gekregen en daardoor is een extra stijl ontstaan.

De Venue krijgt - afhankelijk van de uitvoering - een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm met dezelfde diagonaal. Het interieur oogt relatief eenvoudig. Met name de vormgeving van de ventilatieroosters en de wijze waarop daar een anders gekleurde paneel van het dashboard uit voortvloeit moet voor wat speelsheid zorgen.

In India wordt de Venue geleverd met een atmosferische 1.2 benzinemotor, met een 1.0 T-GDI turbomotor én met een 1.5 CRDi-dieselmotor.

Meer Hyundai

De Venue is niet eens de kleinste cross-over die Hyundai in India aanbiedt. Het SUV-gamma begint er met de 3,81 meter korte Hyundai Exter. Daarboven staan de hier evenmin leverbare Creta en de Alcazar met zeven zitplaatsen. Van de Creta bestaat ook een elektrische versie. De enige cross-over of SUV die Hyundai in India aanbiedt die je ook hier kunt kopen, is de Tucson.

Hyundai verkoopt in India meer dan enkel cross-overs en SUV's. Zo zijn er Aura en Verna geheten sedans en is er een Grand i10 Nios geheten zustermodel van de de Hyundai i10. Ook verkoopt Hyundai er de i20 en de Ioniq 5.