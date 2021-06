Hyundai Alcazar: nieuwe SUV met tot zeven zitplaatsen

Begin dit jaar gaf Hyundai de eerste teaserplaten vrij van de Alcazar, die nu in zijn geheel is gepresenteerd. Het is echter de Indiase tak van Hyundai die de Alcazar lanceert en dat is niet zomaar. Hij is namelijk specifiek in India voor de lokale markt ontwikkeld.

De Alcazar is voor Hyundai een compleet nieuw model, al is de basis van de SUV minder nieuw. Onder de eigenwijs vormgegeven koets gaat namelijk techniek schuil van de in 2019 gelanceerde Hyundai Creta/ix25. De Alcazar is met zijn lengte van exact 4,5 meter zo'n twintig centimeter langer dan de Creta waarmee hij zijn basis deelt. De wielbasis bedraagt 2,76 meter en dus is de afstand tussen de voor- en achteras bij de Alcazar 15 centimeter groter. Om 'm in perspectief te plaatsen: hij is 5 centimeter langer dan de Renault Kadjar en heeft een 12 centimeter grotere wielbasis dan die Franse SUV, al herbergt de Alcazar techniek uit een lagere klasse. Hij komt op de markt als zes- en als zevenzitter. Achter de derde zitrij is nog plek voor 180 liter aan bagage.

Het design vertoont sterke overeenkomsten met dat van de Creta, al heeft de Alcazar toch echt een eigen snuit. Hyundai monteert afwijkend vormgegeven leddagrijverlichting en een gewijzigde grille en voorbumper. Ook de achterkant bewijst dat Hyundai de Creta niet slechts heeft uitgerekt. Hij heeft compleet eigen achterlichten, die met elkaar worden verbonden door een zilverkleurige strip die optisch in de units doorlopen. Vanbinnen oogt de Alcazar zeker voor dit segment modern. De SUV heeft een no-nonsense dashboard met op de hoeken verticaal georiënteerde ventliatieroosters. Centraal op het dashboard zit een horizontaal geplaatst infotainmentscherm en achter het typische Hyundai-stuur zit - optioneel - een digitaal instrumentarium. Beide displays hebben een diameter van 10,25 inch. Ook op de optielijst: een achtvoudig verstelbare bestuurdersstoel, een audiosysteem van Bose, een inductielader en geventileerde voorstoelen.

Hyundai levert de Alcazar in India straks met een 159 pk 2.0 MPi, een atmosferische viercilinder benzinemotor die 191 Nm levert. Daarnaast is een 115 pk en 250 Nm sterke 1.5 CRDi-dieselmotor verkrijgbaar. Beide motoren zijn te krijgen met een handbak en met een automaat met zes versnellingen.

Naar Nederland komt de Alcazar zoals gezegd niet. Is dat een gemis? Laat het ons weten in de reacties.