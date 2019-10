Hyundai toont HDC-6 Neptune Concept

Niet alleen in autoland, ook in de vrachtwagenwereld wordt nagedacht over nieuwe aandrijftechnieken. In het verleden waren het onder meer fabrikanten als Daimler en Volvo die zich bezighielden met de ontwikkeling van elektrische vrachtauto's en nu is het Hyundai dat een brandstofcel in een dergelijk gevaarte lepelt. Dít is de HDC-6 Neptune Concept.

De HDC-6 Neptune Concept is een vrachtauto waarvan het design volgens zijn scheppers is geïnspireerd op dat van Amerikaanse treinen die vanaf de jaren dertig tot ver in de jaren vijftig over de spoorwegen van de Verenigde Staten denderden. Hoewel het art deco-design van de HDC-6 Neptune Concept opvallend is, is dat niet het meest interessante van het gevaarte. De vrachtwagen heeft namelijk een brandstofcel aan boord en dat betekent dat het geheel zich geheel elektrisch voortbeweegt.

Informatie over de aandrijflijn houdt Hyundai nog even onder de pet, maar de HDC-6 Neptune is meer dan slechts een retro-futuristische vingeroefening. Het bedrijf geeft aan via een joint-venture met het Zwitserse H2 Energy tot en met 2023 maar liefst 1.600 'brandstofcel-trucks' in Zwitserland te gaan leveren. Daarnaast heeft de fabrikant aan de Noord-Amerikaanse markt zeer interessant te vinden voor dergelijke vrachtwagens. Tegen 2030 wil Hyundai jaarlijks 500.000 trucks met een brandstofcel aan boord produceren.

HT Nitro ThermoTech

De presentatie van de HDC-6 Neptune gaat hand in hand met de presentatie van de HT Nitro ThermoTech, een conceptuele oplegger waarbij gebruik wordt gemaakt stikstof om de mee te zeulen producten te koelen. Volgens Hyundai zorgt ten opzichte van conventionele techniek voor een verlaging van de CO2-uitstoot met 90 procent.