Grootste elektrische Hyundai ooit klaar voor debuut

Elektrische bedrijfswagen

Hyundai Staria
Lars Krijgsman

De Hyundai Ioniq 9 is een lel van een EV. Maar het kan een maatje groter. Hyundai komt met een nog groter elektrisch model en die debuteert nota bene dicht bij huis: in Brussel!

Met zijn wagenlengte van 5,06 meter is de Hyundai Ioniq 9 momenteel de grootste EV die Hyundai op het menu heeft. Daar komt een grotere boven en die is niet eens voorbehouden aan de Amerikaanse markt. Sterker nog, daar wordt hij waarschijnlijk niet eens leverbaar. Hyundai zegt zelf nog niet om welk model het gaat, maar AutoWeek kan dat al voor je invullen.

De 'grootste elektrische Hyundai ooit' die zijn werelddebuut in België tijdens het Autosalon van Brussel beleeft, is de volledig elektrische variant van de Hyundai Staria. De Staria passeerde onlangs nog de digitale revue toen de versie met verbrandingsmotoren werd gefacelift. Ook in Nederland is de Staria al leverbaar, maar een volledig elektrische variant kennen we nog niet. De elektrische Hyundai Staria krijgt 800V boordspanning en dat belooft hoge laadvermogens. Voor verdere technische gegevens is het nog te vroeg.

Interessant weetje: eigenlijk bestaat er al een elektrische Hyundai Staria. Iveco levert in de vorm van deze Iveco eMoovy immers al een elektrische afgeleide van de Staria.

