Hyundai Stargazer: nieuwe excentrieke MPV

Hyundai heeft in splinternieuwe MPV in de ontwikkelingskamers staan, die wordt ondergedompeld in een bad vol uitgesproken designelementen. We krijgen de eerste beelden te zien van de Stargazer.

De MPV is in Europa al jaren op zijn retour. Sterker nog, als je in de markt bent voor een nieuwe ruimtereus ben je vrijwel volledig aangewezen op personenautoversies van bedrijfswagens, denk aan de Opel Zafira Life. Elders in de wereld zijn ruimtelijke balzalen in allerhande soorten en maten nog altijd behoorlijk in trek. Met name in Azië is te consument nog wel te porren voor een vooral praktische auto. Dat 'praktisch' niet per definitie betekent dat ook het uiterlijk van deze MPV's vooral pragmatisch is, bewijzen auto's als de Xpander die Mitsubishi in onder meer Zuid-Oost Azië en de Carens die Kia in India verkoopt. Ook Kia's zustermerk Hyundai komt met een brutaal ogende MPV die het ver buiten Europa op de markt brengt: de Stargazer.

Hyundai geeft alvast de eerste teaserplaten van de Stargazer vrij en die maken duidelijk dat het bepaald geen suf modelletje wordt. We zien een MPV met een smoelwerk dat gelijkenissen vertoont met die van de grotere maar minstens zo extravagante Staria. Over de gehele breedte van de neus loopt een ledstrip die als dagrijverlichting fungeert. Een verdieping eronder worden - omlijst door boemerangvormige elementen - de daadwerkelijke koplampen gehuisvest. Ook is de achterlichtpartij van de Stargazer te zien. De verlichting achterop Hyundai's nieuwe MPV doet ons enigszins denken aan die van de Bayon. Ook hier zien we boemerangvormige units, al bestaat de led-indeling achterop de Stargazer ten dele uit een verticale streep en - wel net als achterop de Bayon - een over de volledige breedte van de achterzijde lopende ledstrip die de achterlichten met elkaar verbindt.

De Stargazer komt niet in Europa op de markt, hij is volgens Hyundai speciaal voor de Indonesische markt ontwikkeld. Mogelijk deelt de Stargazer zijn technische basis met Kia's Carens. Reken op een relatief compacte MPV die plek gaat bieden aan maximaal zeven tot acht inzittenden.