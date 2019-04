Hyundai schetst Venue

Hyundai brengt een nieuwe compacte cross-over mee naar de New York International Auto Show en het is die Venue geheten auto die vandaag uitgebreid - middels schetsen - in beeld is gebracht.

Eind maart liet Hyundai weten dat het een Venue gedoopte nieuwkomer zou meebrengen naar New York. Het merk riep enkel dat het met zijn nieuwe model 'jonge kopers' in het vizier heeft, maar daar hield het wel bij op. De Koreanen laten nu een stel schetsen van de New York-debutant zien.

Op de nieuwe set tekeningen is zowel het binnenste als het exterieur van de Venue zichtbaar. Hyundai geeft de Venue een typisch 'SUV-neusje' en dat betekent dat ook deze compacte hoogpotige net als auto's als de Santa Fe en de Kona over een 'gelaagd' front komt te beschikken. Aan de achterkant zijn het vooral de opvallend kleine en vierkante achterlichten die de aandacht trekken. Het interieur oogt vrij minimalistisch, al is er op het dashboard een min of meer zwevend infotainmentscherm te zien. Geheel volgens verwachting komt de auto in de Verenigde Staten beschikbaar met een automatische transmissie.

Modelnaam Venue is overigens vrij opmerkelijk. Hyundai breekt er namelijk op wijze mee met de naamgeving die het normaliter op zijn cross-overs en SUV's toepast. Auto's als de Santa Fe, Tucson, Kona en voorheen de Veracruz zijn namelijk vernoemd naar geografische locaties. Of de Venue ook naar Europa komt, is vooralsnog niet bekend.