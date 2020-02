Hyundai schetst nieuwe cross-over

Over enkele dagen gaat in het Indiase New Delhi de Auto Expo van start en het is die autoshow waar Hyundai een hagelnieuwe cross-over voor de Indiase markt op presenteert. Hyundai laat alvast twee schetsen zien van een auto die we in feite al eerder hebben gezien.

Hyundai trok in 2014 het doek van de Creta, een compacte cross-over die in China als ix25 werd gepresenteerd. In oktober vorig jaar werd de Chinese ix25 al aan een nieuwe generatie geholpen en de nieuwe Creta die Hyundai op deze twee designschetsen laat zien, is vrijwel identiek aan die Chinese hoogpotige. Als ook de afmetingen van de nieuwe Creta identiek zijn aan die van de Chinese ix25, dan is de nieuwe Creta met z'n lengte van 4,3 meter zo'n 3 centimeter langer dan z'n voorganger. De wielbasis groeit in dat geval met 2 centimeter tot 2,61 centimeter.

Op de Chinese motorenlijst komt een 115 pk en 144 Nm sterke ongeblazen 1.5, een machine die zowel met een handgeschakelde transmissie als met een automaat beschikbaar komt. In beginsel is de ix25, en dus de Creta, die het gros van zijn techniek deelt met de hier eveneens onbekende Kia Seltos, een voorwielaandrijver. Vierwielaandrijving zal optioneel beschikbaar zijn.