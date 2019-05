Hyundai Santa Fe krijgt Nederlandse prijslijst

De geheel nieuwe Hyundai Santa Fe is stiekem al even gepresenteerd, maar krijgt nu een nieuwe prijs. Op de motorenlijst staat één diesel.

De huidige Santa Fe draait sinds 2012 mee en wordt binnenkort in de Nederlandse showrooms afgelost. De nieuwe generatie van de SUV heeft nu een Nederlands prijskaartje gekregen. De 2.2 CRDi-dieselmotor met 200 pk en 440 Nm is de enige krachtbron die we in onze brochures gaan tegenkomen. Met standaard handgeschakelde zesbak in de instap-Comfort trim kost de Santa Fe € 59.995. Deze voorwielaangedreven versie is standaard voorzien van onder andere 17-inch lichtmetaal, navigatie, cruisecontrol en parkeersensoren rondom. Daarnaast worden de stoelen elektrisch bediend, verwarmd en geventileerd. Met de nieuw ontwikkelde achttrapsautomaat kost de auto in vergelijkbare vorm € 63.995.

Naast de Comfort-uitvoering biedt Hyundai de Premium, die enkel in combinatie met de automaat geleverd wordt. Naast 19-inch wielen biedt dit pakket een 360-graden camera, head-up display, geautomatiseerde achterklep en volledig led-verlichting. De voorwielaangedreven versie kost minimaal € 67.995, de AWD heeft een prijskaartje van € 72.995. Op de optiepakketten treffen we twee extra zitplaatsen (€ 995), een panoramisch dak (€ 1.195) en bordeaux lederen bekleding (€ 295). De orderboeken zijn per direct geopend.

Opmerkelijk is de Chinese Santa Fe, die als enige een heel afwijkende achterzijde krijgt.