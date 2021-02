Hyundai Santa Cruz laat nog even op zich wachten

Hyundai werkt alweer een tijdje aan de Santa Cruz, een relatief compacte pick-up die eigenlijk nog het meest lijkt op een SUV met een laadbak achterop. De Santa Cruz is nu weer iets steviger ingepakt dan voorheen, maar laat zich waarschijnlijk snel in zijn geheel zien.

Dik zes jaar geleden trok Hyundai het doek van de Santa Cruz Cross-over Truck Concept. Een studiemodel met een behoorlijk lange naam, maar dat was eigenlijk wel begrijpelijk. Die conceptauto was namelijk niet voor één gat te vangen. Vanaf de voorbumper tot halverwege zie je er een cross-over dan wel een SUV in, maar daarna gebeurt er iets opmerkelijks. Achter de achterste portieren loopt het dak plots schuin af en volgt een laadbak. Het totaalplaatje is een pick-up die niet zo rechttoe rechtaan vormgegeven is als je gewend bent.

Het duurde uiteindelijk nog vijf jaar voordat er plots een gecamoufleerde auto opdook die er wel erg op leek. Afgelopen zomer bevestigden nieuwere spionagefoto's het vermoeden. Hoewel de auto op de beelden die we nu voor ons hebben weer wat steviger is ingepakt, blijft goed zichtbaar dat Hyundai behoorlijk trouw blijft aan het voor een pick-up toch vrij onconventionele lijnenspel.

Op de eerdere spionagefoto's was enigszins te zien dat de Santa Cruz een neus krijgt die doet denken aan die van een bijna-naamgenoot, de Santa Fe. Dat maakt het samen met het feit dat de Santa Cruz op de productieplanning staat in de Amerikaanse staat Alabama, waar ook de Santa Fe wordt gebouwd, aannemelijk dat-ie daaraan ook technisch verwant is. In dat geval mogen we 2,0-liter tot 2,5-liter viercilinders verwachten, maar eventueel ook een 3,5-liter V6. Het interessantst is echter de hybride aandrijflijn die we hier kennen van de Santa Fe met de 1.6 T-GDI, die wordt bijgestaan door een elektromotor. Daarmee kan de Santa Cruz ook hier interessant zijn, ook al is de markt voor pick-ups in Nederland betrekkelijk klein.

De introductie van de Santa Cruz stond op de planning voor begin dit jaar, maar wellicht is dat door de crisis iets uitgesteld. Hij is immers nog stevig gecamoufleerd. Desalniettemin zetten we erop in dat de Santa Cruz uiterlijk komende zomer wordt onthuld.