Hyundai Santa Cruz gesnapt

Hyundai werkt aan een relatief compacte pick-up met een hoog lifestyle-gehalte. Het is die nieuwkomer die vandaag opnieuw te zien is, ditmaal in een set verse camouflagefoto's.

Hyundai liet in 2015 de Santa Cruz Concept zie, een vooruitblik op een compacte pick-up met vier portieren en een korte laadbak die daadwerkelijk in productie zou gaan. Op deze foto's is die productieversie te zien.

In grote lijnen blijft de Santa Cruz trouw aan de lijnen van de concept-car die hem inmiddels vijf jaar geleden voorging. Op dit testexemplaar is wel duidelijk te zien dat de neus van de auto een stuk eigentijdser is geworden. Het geheel vertoont overeenkomsten met die van auto's als de vernieuwde Santa Fe.

De Hyundai Santa Cruz rolt vanaf volgend jaar van de band in het Noord-Amerikaanse Montgomery, een fabriek waar Hyundai onder meer de Elantra produceert. Vorig jaar investeerde Hyundai een stevig bedrag van €370 miljoen in die productiefaciliteit. De Santa Cruz, die waarschijnlijk niet in Nederland op de markt komt, is overigens geen concurrent voor auto's als de Toyota Hilux en Mitsubishi L200, werkpaarden met een ladderchassis. Deze Santa Cruz deelt waarschijnlijk een deel van zijn techniek met de volgende Tucson. Later dit jaar meer!