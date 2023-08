Hyundai rekent op recordjaar in Europa

Zo groot als zustermerk Kia is het nét niet, maar ook Hyundai doet zeer goede zaken in Europa. Vorig jaar pakte Hyundai een marktaandeel van 4,6 procent in Europa (tegenover 4,8 procent voor Kia) en hier in Nederland was Hyundai zelfs goed voor 5,47 procent. Dat was al het grootste marktaandeel ooit voor het Zuid-Koreaanse merk in ons land, maar nu ligt het ook op koers voor zijn beste jaar ooit in Europa. Dat verwacht Hyundai Europe-topman Michael Cole.

In een interview met Autonews geeft Cole aan dat het in 2023 tot op heden weliswaar nog op een kleiner marktaandeel dan vorig jaar zit, maar dat vertelt volgens hem niet het hele verhaal. "Wij hebben in 2022 veel beter werk geleverd dan de meeste anderen bij het beheren van onze voorraad, dus we leverden auto's veel sneller. Wat je in de eerste zes maanden van dit jaar zag, is dat de verkoop van veel autofabrikanten sterk herstelde omdat ze in de eerste helft van 2022 zo zwaar werden getroffen. Daardoor hebben we bij Hyundai wat marktaandeel verloren, maar we maken ons geen zorgen." Integendeel: Cole rekent op recordcijfers als dit jaar erop zit. "Ik geloof dat dit jaar een recordjaar wordt voor ons, zelfs ook al blijft de industrie nog zo'n 20 procent achter bij 2019."

In Nederland wordt het qua absolute aantallen waarschijnlijk geen recordjaar voor Hyundai. De teller staat vooralsnog op 10.826 auto's dit jaar, tegenover ruim 17.000 in heel 2022. Het tempo zit er dus lekker in, alleen gaat het logischerwijs niet snel genoeg om recordjaar 2011, toen Hyundai hier 23.602 auto's verkocht, te overtreffen. Qua marktaandeel was 2022 een recordjaar met het genoemde aandeel van 5,47 procent en 2023 zit dat record wél op de hielen. Vooralsnog heeft Hyundai dit jaar in Nederland een marktaandeel van 5,34 procent. Wellicht kan de nieuwe Hyundai Kona dat nog wat opkrikken.