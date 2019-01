Hyundai presenteert geavanceerd head-up-display op CES

Het systeem van het Zwitserse WayRay is volgens zijn makers het eerste navigatiesysteem dat gebruikmaakt van Holographic Augmented Reality (AR, of in het Nederlands ‘Toegevoegde realiteit’). Het is nog niet productierijp, maar CES-bezoekers kunnen er al mee kennismaken in een aangepaste Genesis G80. Hyundai wil ermee laten zien welke kant het in de toekomst kan opgaan met head-up-displays. In de show-Genesis worden onder meer navigatie-aanwijzingen ogenschijnlijk op zo’n 15 meter voor de bestuurder op de weg geprojecteerd. Daarmee zijn de enorme pijlen lastig te missen, zeker omdat het systeem rekening houdt met de kijkhoek van de bestuurder en de aanwijzingen dus altijd op de juiste plek in beeld moeten verschijnen. Ook informatie over rij-assistentiesystemen kan worden weergegeven via het virtuele beeld van 1.310 bij 3.152 mm.

Soortgelijke informatie kan bij de Maybach-versie van de Mercedes S-klasse overigens ook voor de bestuurder worden geprojecteerd. Hier gebeurt dat echter letterlijk, dankzij een set uiterst complexe digitale koplampen.