Hyundai Kona N beter in beeld

De i30 N was de eerste volwaardige sportieve inzending van Hyundais N-afdeling. In onder meer Zuid-Korea en de Verenigde Staten is van de nieuwe Veloster een N-versie beschikbaar en kort geleden gaf de fabrikant aan dat ook de splinternieuwe i20 wordt geïnjecteerd met een potente N-cocktail. De Kona is de eerste cross-over van het merk die de naar Nanyang en de Nürburgring verwijzende letter N achter zijn naam krijgt.

Het is niet de eerste keer dat de Kona N voorbij de lens van onze spionagefotograaf raast. Eerder al werd-ie op de Nürburgring gesnapt en ditmaal is de cross-over net daarbuiten gekiekt. Hoewel ook dit testexemplaar nog flink is bedekt met camouflagemateriaal, is van zowel de voor- als achterzijde iets van het verhullende stickerwerk verdwenen. Het forse lichtmetaal, de twee grote stortkokers onderaan de achterzijde vormen samen met de spoiler bovenaan de achterklep én sportief vormgegeven bumperwerk straks dé uiterlijke herkenningspunten van de Kona N.

Het is aannemelijk dat de Kona N de van de i30 N bekende 2.0 T-GDI onder de kap krijgt, een krachtbron die normaliter 250 pk levert, maar waarvan ook een 270 pk krachtige Performance-variant leverbaar is. Een onthulling verwachten we later dit jaar.