Hyundai Kona (2023) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V i-Motion - € 29.995

Kijk hem staan, die Kona i-Motion. De geheel nieuwe Kona is in principe een lekker strak, futuristisch ding, maar deze uitvoering laat er bepaald geen twijfel over bestaan dat het hier om de instapper gaat. Eerlijk is eerlijk: dat komt vooral door de wielen. Hyundai voorziet de simpelste Kona van stalen wielen met wieldoppen, wat op zichzelf al vrij zeldzaam is in 2023. De Koreanen kiezen er bovendien voor om die wieldoppen heel ‘open’ te maken, zodat je goed kunt zien dat de stalen wielen erachter niet zwart, maar zilverkleurig zijn. Ons advies: haal die doppen eraf, dan ziet het er vermoedelijk ineens best tof uit.

Op het gebied van kleur krijgt de basis-Kona trouwens wel de handen op elkaar hier op de AutoWeek-redactie. De enige kleur waarvoor geen meerprijs geldt, is het ‘Mirage Green’ dat hem op de persbeelden prima staat. Uni-wit kan ook, maar kost €695 extra. Dan kun je beter gaan voor een van de metallic- of parelmoerlakken, die met €795 nauwelijks duurder zijn.

Als we spreken over het basismodel van ‘de Hyundai Kona’, dan betekent dat automatisch dat hier een 1.0 T-GDI staat. Die blijft als enige net onder de 30 mille, terwijl de hybride op bijna 34 begint en de volledig elektrische Kona straks ongetwijfeld nog flink duurder is. De basis-Kona krijgt een driecilinder mee met 120 pk en 172 Nm, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Hij is er in twee uitvoeringen, maar die zien er allebei exact hetzelfde uit. Je leest het goed: de Kona heeft in mild-hybrid-vorm áltijd dit bescheiden uiterlijk met die stalen wielen. Bij de hybride is dat anders, want die staat in alle gevallen op lichtmetaal. Eenvoudige Kona’s herken je verder aan de zwarte raamomlijsting, het ontbreken van dakrails en het feit dat de dagrij-balk in de neus niet volledig brandt. Het middelste deel blijft hier uit, terwijl er bij duurdere uitvoeringen wel sprake is van één doorlopende ledstrip.

De echte instapper heet i-Motion en is stiekem niet zo kaal als zijn uiterlijk doet vermoeden. De verlichting mag dan wat minder uitgebreid zijn, maar bestaat mooi wel volledig uit leds. Een achteruitrijcamera zit er standaard op, net als parkeersensoren, een startknop, een in drie delen neerklapbare achterbank, cruise control, airco, een gedeeltelijk (!) digitaal instrumentarium en een 12,3-inch multimediascherm met een heus navigatiesysteem. Dat laatste is best bijzonder, want meestal zien we dat basisversies het louter met Android Auto en Apple CarPlay doen. Die functies zijn trouwens gewoon present.

Is de i-Motion daarmee een aanrader? Nou, nee. Hij is zeker geen straf, maar de luxere Comfort is met €30.995 nauwelijks duurder. Voor die €1.000 krijg je onder meer volautomatische klimaatregeling met twee zones, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, een dankzij leer veel fraaier afgewerkt stuurwiel en een regensensor. Die uitvoering is wat ons betreft daarmee de betere keuze, zeker omdat je die heerlijke wieldoppen er dan alsnog gewoon bijkrijgt.