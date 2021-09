Hyundai Ioniq 6 vanuit alle hoeken!

De Ioniq 5 is Hyundais eerste, maar zeker niet laatste volledig in de basis als EV ontwikkelde auto. De hoekige Ioniq 5 krijgt volgend jaar de veel plattere en rondere Ioniq 6 boven zich. Die nieuwe elektrische Hyundai Ioniq 6 is nu vanuit alle hoeken beter dan ooit te zien.

In augustus kon AutoWeek je dankzij AutoWeek-lezer Willem Vos al de eerste twee foto's van de Hyundai Ioniq 6 laten zien. Het door Vos gefotografeerde testexemplaar is nu weer gesnapt, al kunnen we je auto nu nog een stuk beter laten zien. Wat direct opvalt is dat de Ioniq 6 beduidend meer ronde vormen krijgt dan de opvallend hoekige Ioniq 5. Een ander verschil: de Ioniq 5 is een hatchback, deze Ioniq 6 lijkt een sedan of liftbackachtige te worden.

De Ioniq 6 is in feite de productieversie van de Hyundai Prophecy Concept, al heeft de designafdeling van Hyundai de intensiteit van het ontwerp van de Prophecy wel sterk teruggeschroefd. Voor wie wel gecharmeerd was van Hyundai's studiemodel is dat wellicht een teleurstelling, de Prophecy Concept leek namelijk een bijna Porsche Panamera-achtig model te worden. De uiteindelijke Ioniq 6 heeft ook nog een sterk aflopende daklijn, maar moet met zijn minder extravagante vorm waarschijnlijk een groter publiek aan kunnen spreken. Daarnaast levert de minder sterk aflopende bilpartij de Ioniq 6 natuurlijk een bruikbaarder bagageruimte op. Wel krijgt de Ioniq 6 - net als bij de Ioniq 5 waarschijnlijk alleen de duurdere uitvoeringen - verzonken handgrepen. Daarnaast lijkt de elektrische Ioniq 6 net als z'n conceptuele voorbode een achtervleugel te krijgen, al is nog niet helemaal duidelijk hoe Hyundai deze precies vormgeeft.

De Hyundai Ioniq 6 moet meer nog dan de Ioniq 5 het leven van de Tesla Model 3 zuur zien te maken. De elektrische nieuwkomer komt waarschijnlijk beschikbaar met een 73 kWh accu, al is zou Hyundai ook zomaar het kleinere 58 kWh-pakket naar de auto kunnen halen om de prijs te drukken. Reken daarnaast op op achter- en vierwielaangedreven versies. De Hyundai Ioniq 5 is er met 170 pk, 217 pk en 306 pk sterke aandrijflijnen terwijl Kia-broer EV6 zelfs een ruim 580 pk sterke variant heeft. Dankzij 400v- én 800v-boordpanning kunnen auto's op het E-GMP-platform met een laadvermogen van tot 350 kW volgeladen worden met kakelverse stroom. De Ioniq 6 komt volgend jaar op de markt.