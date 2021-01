'Hyundai in gesprek met Apple over samenwerking'

Hyundai is mogelijk in gesprek met Apple over de gezamenlijke ontwikkeling van autonome elektrische auto's. De Koreaanse autofabrikant bevestigde dat volgens Reuters in een statement, maar haalde dat vervolgens weer offline. Een samenwerking tussen de twee partijen lijkt echter niet ondenkbaar.

Apple doet al geruime tijd geheimzinnig over de ontwikkeling van een eigen auto. Eind vorige maand werd bekend dat Apple de auto die momenteel door het leven gaat als 'Project Titan' naar verluidt in 2024 op de markt wil brengen. Het techbedrijf zou daarvoor in gesprek zijn met Hyundai, zo meldt Reuters nu. De Koreaanse autofabrikant zei in een verklaring dat het praat met Apple, maar dat "de gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden en er nog niets is besloten." Later haalde Hyundai de verklaring offline en kwam ervoor in de plaats dat het merk 'verzoeken van meerdere bedrijven kreeg om samen te werken aan autonome elektrische voertuigen'. Het is niet bekend of het aanpassen van de verklaring onder druk van Apple gebeurde. Het techbedrijf was volgens Reuters niet bereikbaar voor commentaar.

Uitwisseling van kennis

Na dit nieuws schoot het aandeel van Hyundai met bijna 25 procent omhoog op beurs. Ondanks het feit dat beide partijen nu geheimzinnig doen over een mogelijke samenwerking, is het niet ondenkbaar dat Hyundai en Apple de handen ineen slaan. Apple zou namelijk minstens 100.000 auto's per jaar moeten gaan produceren om qua kosten uit te kunnen. Het vergt een behoorlijke investering om zelf deze productiecapaciteit op te zetten, dus het zou lonen voor Apple om een partner voor de fabricage te zoeken. Daarnaast zou Apple mogelijk gebruik kunnen maken van het E-GMP platform van Hyundai. De Koreanen kunnen in dat geval weer profiteren van de kennis van Apple op softwarematig gebied. Mogelijk versnelt dat ook de implementatie van technieken die autonoom rijden mogelijk maken.