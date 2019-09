Hyundai HB20S toont i30 Fastback-invloeden

Eerder in september liet de Braziliaanse tak van Hyundai de eerste foto's zien van de hagelnieuwe HB20, een auto die opvallend frisser en met meer lef is vormgegeven dan zijn voorganger. Die lijn zet Hyundai do Brasil door op de sedanversie van die auto, de HB20S. Vandaag laat het merk een eerste afbeelding zien waarop het achterste van die nieuwkomer is te zien.

Waar de vorige HB20S een conventioneel gelijnde sedan was, lijkt in de koets van deze tweede generatie invloeden van de i30 Fastback verwerkt. De auto heeft een daklijn die al vrij vroeg sterk begint af te lopen. Daarbij doen ook de horizontale achterlichtunits denken aan de verlichting die Hyundai achterop de i30 Fastback heeft toegepast.

De uitgaande HB20 is in hatchbackvorm 3,92 meter lang, terwijl de HB20S 4,23 meter lang is. Daarmee is de hatchbackversie iets kleiner dan de actuele 'Europese' i20. Die is immers 4,04 meter lang en heeft een wielbasis van 2,57 meter. De technische verschillen zijn groter. De huidige i20, die waarschijnlijk niet heel lang meer meegaat, staat op het GB-platform dat door Kia onder andere wordt gebruikt voor de Rio en de Stonic. De huidige HB20 maakt nog gebruik van het PB-platform dat voor de vorige generatie van de i20 en Kia Rio werd gebruikt. Binnenkort verwachten we meer informatie over de nieuwe HB20 én HB20S. Daarnaast krijgt de hatchbackversie gezelschap van een HB20X, een stoerder aangeklede crossversie.