Hyundai HB20 opnieuw in beeld

Hyundai verkoopt de huidige, overigens eerste generatie, van de HB20 sinds 2012. De twee letters in de modelnaam staan voor Hyundai Brasil en dat wijst er op dat de auto ín dat Zuid-Amerikaanse markt is ontwikkeld en geproduceerd wordt. Het huidige model, dat in 2015 onder het mes ging, staat op het punt afgelost te worden door een volledig nieuwe generatie. Op de nieuwe teaserafbeeldingen, afkomstig uit een korte teaservideo, zijn onder meer het silhouet van de auto én een koplamp te zien.

De designtaal die Hyundai over de auto uitstort, noemt het officieel 'Sensual Spots'. De net als bij de nieuwe i10 'hip' vormgegeven C-stijl vindt ook zijn weg naar de tweede generatie HB20 en daarmee ligt het in de lijn der verwachting dat de auto flitsender wordt vormgegeven dat het ietwat behouden getekende huidige model. Overigens heeft de huidige HB20 een sedanbroer in de vorm van de HB20S. De HB20-familie bestaat verder nog uit de HB20X, een iets opgehoogde en ruiger aangeklede versie van de reguliere hatchbacksmaak (foto 6 en 7).

De HB20 in hatchbackvorm is 3,92 meter lang terwijl de HB20S zich over een afstand van 4,23 meter uitstrekt. Daarmee is de hatchbackversie iets kleiner dan de hier actuele i20. Die is immers 4,04 meter lang en heeft een wielbasis van 2,57 meter. De technische verschillen zijn overigens groter. Waar de huidige i20, die waarschijnlijk niet heel lang meer mee zal gaan, staat op het GB-platform dat door Kia onder andere wordt gebruikt voor de Rio en de Stonic. De huidige HB20 maakt nog gebruik van het PB-platform dat voor de vorige generatie van onder andere de i20 en Kia Rio werd gebruikt. De nieuwe HB20 maakt waarschijnlijk straks de overstap naar de nieuwere GB-basis.