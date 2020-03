Hyundai gelooft voorlopig nog niet in volledig elektrische toekomst

Benzine, diesel, mildhybrid, hybride, plug-inhybride, elektrisch en zelfs waterstof: Hyundai Motor heeft van iedere denkbare aandrijfvorm één of meerdere voorbeelden in huis. Daarmee varen de Koreanen een andere koers dan veel andere autobedrijven, waar juist specifiek wordt ingezet op volledig elektrische auto’s of, in het geval van bijvoorbeeld Toyota, hybrides. Wat bij Hyundai gebeurt lijkt op schieten met hagel, maar is volgens David Labrosse een goed doordacht beleid. Labrosse is Head of Product Planning bij Hyundai Motor Europe’s Technical Center in Rüsselsheim, Duitsland, en gelooft voorlopig niet in een toekomst die volledig elektrisch is. “Aan de ene kant is volledig inzetten op elektrische voertuigen nodig, omdat de auto-industrie in 2050 volledig CO2-neutraal moet zijn. Toch zijn er een heleboel bezwaren. Zo vraagt die doelstelling niet alleen wat van de auto-industrie, maar ook van de manier waarop energie wordt opgewekt.” Daarbij wijst LaBrosse ook naar ons land: “Het verbaast me eigenlijk dat juist in Nederland, waar EV’s zo heftig worden gestimuleerd, energie op een relatief vervuilende manier wordt opgewekt.”

Grondstoffen

LaBrosse ziet echter meer beren op de weg naar een volledig elektrisch wagenpark, zoals de productie van accu’s. Die blijkt nu al een enorme uitdaging: “In 2018 verbruikte de auto-industrie ongeveer evenveel batterijen als alle andere industrieën samen. De verwachting is dat we in 2030 dertigmaal zoveel accu’s nodig hebben.” Zelfs dan is het aandeel van de pure EV’s relatief klein: “dertig keer meer accu’s betekent alsnog dat slechts twintig procent van de auto’s volledig elektrisch is”. Daarnaast zijn sommige grondstoffen simpelweg moeilijk verkrijgbaar, of niet zonder een bepaald gebied veel leed te berokkenen. “Het is ook niet de bedoeling om in West-Europa de lucht schoner te maken, terwijl andere landen daar onder lijden”, stelt de Europese productplanner. Als het doel is om zoveel mogelijk elektrische kilometers af te leggen, vormen plug-inhybrides volgens Hyundai voorlopig een uitstekend alternatief. Met PHEV’s kunnen met dezelfde hoeveelheid accu’s immers vele meer auto’s worden bediend, terwijl een elektrisch bereik van zo’n 60 km volgens de Koreanen voor de meeste mensen genoeg is om het gros van de kilometers elektrisch af te leggen.

Mix

Hyundai denkt daarmee voldoende redenen in huis te hebben om voor de overzienbare toekomst vast te houden aan de huidige mix, die zoals gezegd uniek is in haar diversiteit. Zelfs diesel mag nog even blijven, en wordt zeker voor Europa genoemd als een blijvend goede en inmiddels ook relatief schone oplossing voor wie veel lange afstanden rijdt. Hoewel de transitie naar elektrisch in Nederland vlotjes verloopt, blijkt de perceptie van de klant op mondiaal niveau toch nog een laatste en lastig te nemen hobbel. “De klant moet er ook klaar voor zijn om op elektrisch over te stappen. Als autofabrikant bouwen we tenslotte uiteindelijk waar de markt om vraagt.”