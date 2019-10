Hyundai en Kia: “Volledig elektrisch is nog ver weg”

Met de Kia e-Niro, Kia e-Soul, Hyundai Kona Electric en Hyundai Ioniq behoort de Hyundai Motor Company tot de koplopers als het gaat om bruikbare en relatief betaalbare EV’s. Toch zet uitgerekend dit concern voor de komende jaren niet volledig in op volledig elektrische auto’s, als we de Europese productplanner mogen geloven.

David Labrosse, Head of Product Planning bij Hyundai Motor Europe’s Technical Center in Rüsselsheim, Duitsland, is de man die kanttekeningen zet bij een volledig elektrische toekomst van autoland. “Aan de ene kant is volledig inzetten op BEV’s (Battery Electric Vehicles, JL) nodig, omdat de auto-industrie in 2050 volledig CO2-neutraal moet zijn. Toch zijn er een heleboel bezwaren. Zo vraagt die doelstelling niet alleen wat van de auto-industrie, maar ook van de manier waarop energie wordt opgewekt.”

Daarbij wijst LaBrosse ook naar ons land: “Het verbaast me eigenlijk dat juist in Nederland, waar EV’s zo heftig worden gestimuleerd, energie op een relatief vervuilende manier wordt opgewekt.” Met een CO2-uitstoot van 505 gram per kW kwam Nederland in 2016 (die cijfers hebben we beschikbaar) inderdaad ruim boven het EU-gemiddelde van 296 gram uit. België (170 gram) en Frankrijk (59 gram) doen het veel beter, onder meer omdat kernenergie daar een veel grotere rol speelt.

LaBrosse ziet echter meer beren op de weg naar een volledig elektrisch wagenpark. Neem simpelweg de productie van accu’s, die nu al een enorme uitdaging blijkt. “In 2018 verbruikte de auto-industrie ongeveer evenveel batterijen als alle andere industrieën samen. De verwachting is dat we in 2030 dertigmaal zoveel accu’s nodig hebben.” Zelfs dan is het aandeel van de pure EV’s relatief klein: “dertig keer meer accu’s betekent alsnog dat slechts 20 procent van de auto’s volledig elektrisch is”.

Daarnaast zijn sommige grondstoffen simpelweg moeilijk verkrijgbaar, of niet zonder een bepaald gebied veel leed te berokkenen. “Het is ook niet de bedoeling om in West-Europa de lucht schoner te maken, terwijl andere landen daar onder leiden”, legt LaBrosse uit.

Als het doel is om zoveel mogelijk elektrische kilometers af te leggen, zou een plug-inhybride om die reden wellicht een betere optie zijn. “Met PHEV’s kunnen we veel meer auto’s met dezelfde hoeveelheid accu’s bedienen, terwijl een elektrisch bereik van zo’n 60 km voor de meeste mensen genoeg is om het gros van de kilometers elektrisch af te leggen.”

Mix

De huidige mix van Hyundai en Kia blijft volgens LaBrosse voor de overzienbare toekomst de beste oplossing. Met een gamma gevuld met diesel, benzine, mild hybrid, volledig hybride, plug-inhybride, volledig elektrisch én zelfs waterstof (Nexo) zijn de Koreanen inderdaad heer en meester in het wedden op zoveel mogelijk paarden. Ook diesel mag van LaBrosse nog even blijven: “Ondanks de imagoproblemen zijn diesels tegenwoordig eigenlijk erg schoon. Ook in de komende jaren kan een dieselauto een goede oplossing zijn voor wie veel lange afstanden rijdt.”

Het laatste bezwaar wat LaBrosse ziet, heeft niets te maken met grondstoffen en milieu-effecten. “De klant moet er ook klaar voor zijn om op elektrisch over te stappen. Als autofabrikant bouwen we tenslotte uiteindelijk waar de markt om vraagt.”

LaBrosse deed eerder al een boekje open over de toekomst van de Picanto, die juist door z'n lage prijs voor een grote uitdaging staat.