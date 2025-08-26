Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Hyundai blikt vrijwel zeker vooruit op Ioniq 2 tijdens de IAA

Studiemodel

5
Hyundai Ioniq 2 teaser
Joas van Wingerden

Hyundai neemt een studiemodel mee naar IAA Mobility en we durven er haast vergif op in te nemen dat het om een vooruitblik op de Hyundai Ioniq 2 gaat.

Hyundai slingert twee behoorlijk onduidelijke teaserplaten het internet op. We zien een stuk van de achterzijde van een nieuw studiemodel, zowel vanaf de zijkant als schuin van achteren. Hyundai wil er nog niet veel over kwijt, maar meldt al wel vast dat het gaat om een conceptauto die debuteert tijdens IAA Mobility, vanaf 9 september.

Uiteraard hebben wij even de loep op de platen gelegd en gekeken wat er in het vat zit bij Hyundai en het kan haast niet anders dan dat het gaat om een voorbode van de Hyundai Ioniq 2. De productieversie kwam kort geleden voorbij rollen en we zien hier een vergelijkbaar gevormde achtersteven. De Ioniq 2 krijgt een behoorlijk hoge kont, met een opvallend uit de koets omhoog stekend deel dat een soort ducktail-spoiler lijkt.

Spyshots Hyundai Ioniq 2 Ioniq 3

'Hyundai Ioniq 2'

Het zou nog kunnen dat Hyundai er de naam Ioniq 3 op drukt, maar het idee is helder; het gaat om een kleinere broer van de bekende Ioniq-modellen. Met deze auto richt Hyundai straks mogelijk zijn pijlen op onder meer de Volkswagen ID3 en binnen eigen concern ook enigszins op de Kia EV3. In tegenstelling tot die laatste lijkt het wel meer een wat traditioneler geproportioneerde hatchback te worden in plaats van een cross-over-achtige. Het zou nog kunnen dat hij een slagje kleiner is en je 'm meer als een Renault 5-alternatief moet zien. We wachten het af, zeer binnenkort wordt er dus ongetwijfeld meer helder!

5 Bekijk reacties
Hyundai Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Hyundai

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Jaar garantie.

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Jaar garantie.

  • 2021
  • 80.025 km
€ 16.950
Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort, NL-auto, 3.500 KM ! Uniek, Navi, Clima, Cruise, 1e eigenaar !!

Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort, NL-auto, 3.500 KM ! Uniek, Navi, Clima, Cruise, 1e eigenaar !!

  • 2015
  • 3.568 km
€ 9.750
Hyundai Ioniq 6 Lounge 77.4 kWh

Hyundai Ioniq 6 Lounge 77.4 kWh

  • 2024
  • 7.042 km
€ 43.935

Lees ook

Nieuws
Hyundai Ioniq 5

Ook Hyundai Ioniq 5 met korting: duizenden euro’s eraf

Nieuws
Hyundai Santa Fe

Eigenwijze Hyundai Santa Fe tijdelijk goedkoper en luxer

Reportage
Kamperen met een Hyundai Santa Fe

Koreanen kamperen steeds vaker in hun auto in plaats van tent of camper

Op Zoek Naar
Kleine occasions voor €5.000

Zo veel ben je kwijt wanneer je kleine 'betaalbare' occasion met automaat wilt

Elektrische auto's
Renault 4

Update! Dit zijn de beste elektrische auto’s tot €35.000

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.