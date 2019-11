Hyundai bevestigt komst pick-up

Bepaalde windstreken van autoland wachten al jaren op een pick-up van Hyundai, maar het merk heeft nog altijd geen model met open laadbak in zijn portfolio. Hyundai bevestigt nu officieel dat het een dergelijk model in de ontwikkelingskamers heeft staan.

In 2015 liet Hyundai in Detroit de Santa Cruz Concept zien, een voorbode van een pick-up waarvan vooralsnog geen productieversie is verschenen. Door de jaren heen gonsden er in de wandelgangen geruchten over de komst van een productiemodel en nu zorgt Hyundai eindelijk voor duidelijkheid: de Santa Cruz komt.

De auto wordt omschreven als een cross-over met een open laadbak. Kijk dus niet gek op als de auto is aangekleed met zaken als kunststof wielkastranden en daardoor 'hipper' oogt dan nuchterder getekende auto's in de compacte pick-up-klasse als de Toyota Hilux en de Nissan Navara. De kopersgroep waar Hyundai zich op zegt te richten: millennials.

De Santa Cruz rolt vanaf 2021 van de band in het Noord-Amerikaanse Montgomery, dezelfde fabriek waar Hyundai ook de Sonata en de Elantra produceert. Hyundai steekt 410 miljoen dollar, omgerekend 372 miljoen euro, in het klaarstomen van de fabriek voor de productie van de auto. Daarmee schept het merk naar eigen zeggen 200 banen. Of de auto uiteindelijk ook naar Europe komt, is nog niet met zekerheid te zeggen. De pick-up-markt is hier immers vrij klein.