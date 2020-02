Hyundai '45 EV' maakt eerste testkilometers

Afgelopen najaar blikte Hyundai zowel terug als vooruit met de 45 Concept. Dat was een eerbetoon aan de Pony Coupé Concept (laatste drie foto's), die 45 jaar geleden het startschot gaf voor Hyundai's autodivisie. Met de 45 Concept schotelde Hyundai een moderne reïncarnatie van de Pony-concept voor, waarmee wederom een nieuw tijdperk wordt ingeluid. De productieversie van de 45 is namelijk de eerste Hyundai op het E-GMP-platform. Dat is speciaal ontwikkeld voor auto's met een elektrische aandrijflijn. De 45 maakt nu in productievorm zijn eerste testkilometers.

Hoewel er kundig van alles en nog wat is verpakt, zien we aan de daklijn en diverse plooien in de neus dat het hier gaat om het op de 45 Concept gebaseerde model. De strak gelijnde omtrekken van de grille en koplampen zijn deels te ontwaren. Het is helder dat Hyundai voor haar eerste enkel elektrische model een aanzienlijk meer minimalistisch en strakkere ontwerptaal hanteert dan we gewend zijn van het merk. Retro-invloeden in een strak eigentijds jasje, dat zien we vaker bij EV's. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Honda E.

Op dit moment is er nog niet heel veel bekend over deze nieuwkomer, behalve dat het zo te zien een vijfdeurs hatchback is die betrekkelijk hoog op de poten staat. Een subtiele cross-over, eventueel. Gezien het vroege teststadium en de oorverdovende stilte vanuit Hyundai over deze auto, verwachten we de introductie op z'n vroegst in de loop van volgend jaar.