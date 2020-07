Hyperion XP1 met waterstoftechniek bijna klaar

Waterstof heeft zijn weg nog niet echt gevonden naar supercars, maar dat mag wat Hyperion betreft wel veranderen. De Amerikaanse start-up wil met zijn eerste auto, de XP1, naar eigen zeggen iets bijzonders neerzetten. Op de schimmige nieuwe afbeelding van de XP1 is in elk geval al te zien dat het om een nors de wereld in kijkend, laag gevaarte gaat. Een auto die uitstraalt dat hij hard kan, al zijn concretere verwachtingen nog niet echt mogelijk.

Hyperion zwijgt namelijk nog altijd in alle talen over de aandrijflijn, maar meldt trots dat er waterstoftechniek aan boord is, waarvoor het heeft samengewerkt met de NASA. Logischerwijs gaat het om een volledig elektrisch aangedreven monster met een brandstofcel als back-up voor als de reguliere accu leeg is. Toch is het ook niet ondenkbaar dat Hyperion echt met een puur met een brandstofcel functionerende auto komt, want het bedrijf stelt dat het voor een 'volledige revolutie van transport in de VS' wil zorgen op basis van waterstof. Het is hoe dan ook interessant. In augustus weten we meer, want dan wordt de auto (die eigenlijk in april op de NYIAS al had moeten staan) onthuld.