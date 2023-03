Hyper-exclusief: Pagani Huayra Dinamica Evo

Pagani presenteerde onlangs de Utopia, een nieuwe hypercar die de Huayra moet gaan opvolgen. Bij een kleinschalige fabrikant is de voorganger daarmee echter niet in één klap verdwenen, zoals deze hyper-exclusieve Huayra Roadster bewijst

De Pagani Utopia laat zich het beste omschrijven als een designtechnische mix van de Zonda en de Huayra, de twee modellijnen die Pagani tot nu toe voerde. Zoals de Zonda-serie nog lang doorliep toen de Huayra er al was, zo zou dat ook wel eens voor de Huayra kunnen gaan gelden. De Roadster in kwestie heet voluit Pagani Huayra Dinamica Evo. De naam ‘Roadster’ komt dus nergens terug, maar toch menen we gezien de afwezigheid van het dak te mogen stellen dat het om zo’n Huayra gaat. De one-off – er komt er dus maar één – is gebouwd door Pagani Grandi Complicazion, de afdeling die zich bezighoudt met dit soort speciale projecten. Jawel: ook in de wereld van Pagani is er nog een categorie mensen die zich niet met de reguliere producten wenst te associëren.

Hoewel de Huayra Dinamica Evo een eigen naam en zelfs een apart typeplaatje krijgt, deelt Pagani hem alleen via social media-kanalen met de wereld. Niet zo gek, want kopen kunnen we hem (om meer dan één reden) toch niet. Gezien de grote achterspoiler en enorme diffusser lijkt de Huayra Roadster BC hier het uitgangspunt te zijn geweest. Reken dus op minimaal 803 pk, maar het kan zomaar eens veel meer zijn. We zien veel carbon, in zwart en diep-donkkerrood, goudgele accenten, stoelen met de Italiaanse driekleur en fantastische wielen.

Wat we verder nog weten van de Huayra? Wel, dat hij naar een Noord-Amerikaanse klant gaat. De side-markers en kentekenplaathouder geven dat weg, dus de kans dat je hem in Europa tegenkomt is nóg minimaler dan je al dacht.