‘Hoofdontwerper Seat naar Renault’

De nieuwe geruchten gaan volgens Automotive News Europe over Seats ontwerpbaas Alejandro Mesonero-Romanos. Automotive baseert zich op bronnen die nauw betrokken zijn bij Seat. In een nog niet vrijgegeven aankondiging zou staan dat Mesonero-Romanos het merk gaat verlaten. In die verklaring bevestigt Seat dat de hoofdontwerper op vrijwillige basis zijn taken in het Spaanse Martorell neerlegt.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Mesonero-Romanos bij Renault aan het werk gaat. Nadat hij in 1995 bij Seat als ontwerper begon van onder andere de Bolero concept-car (de voorbode van de tweede Toledo en eerste Leon), trad hij in 2001 in dienst bij Renault. Daar zette hij lijnen op papier voor onder andere de koets van de Laguna Coupé. In 2011 maakte de nu 52-jarige Spanjaard de overstap terug naar Seat. Daar stond hij gelijk aan het roer van het ontwerp van de IBL concept wat later in een nieuwe Toledo en Leon resulteerde.

Mesonero-Romanos zou niet de eerste topman van Seat zijn die dit jaar aan de slag gaat bij Renault. Begin dit jaar kondigde CEO Luca de Meo aan dat hij ging vertrekken bij de Spaanse fabrikant om bij Renault op de troon te gaan zitten. Mesonero-Romanos zou volgens de geruchten gaan samenwerken met de Nederlander Laurens van den Acker die hoofdverantwoordelijke is voor de hoofdlijnen van Renaults ontwerpen.

Seat zegt binnenkort met een nieuwe ontwerpbaas te komen. Tot die tijd rust de ontwerptaak op de schouders van R&D-baas Werner Tietz.