Honda's nieuwe hatchback duikt op

Op deze drie patenttekeningen is een volledig nieuw model van Honda te zien, een compacte hatchback die niet oogt alsof het een volwaardige C-segmenter is. Dat lijkt ook te kloppen. Eind november presenteerde Honda in Thailand namelijk een volledig nieuwe generatie van de City. De snuit, de portieren én de raampartij van deze hatchback komen volledig overeen met die van die relatief compacte sedan en dat betekent zeer waarschijnlijk dat we hier met een nieuw model op City-basis te maken hebben.

De komst van de nieuwe City was niet echt een verrassing. Eerdere generaties van de sedan deelden hun technische basis met de Honda Jazz en van die auto is kort geleden een nieuwe generatie met een splinternieuw platform gepresenteerd. Dat betekent dus ook dat de City, die in andere markten weer Ballade (Zuid-Afrika), Greiz (China) of Grace (Japan) heet, aan een nieuwe generatie wordt geholpen. Wel is het opmerkelijk dat Honda de familie van op de Jazz gebaseerde modellen uitbreidt met een conventionele vijfdeurs hatchback. Voorheen was die er namelijk niet. Wél heeft Honda op de Jazz gebaseerde compacte cross-overs als de HR-V, WR-V en zelfs een liftback (Gienia) en een MPV (Freed) op de internationale menukaart staan. Die lijst lijkt nu uitgebreid te worden met deze compacte vijfdeurs.

Hoewel de neus van deze nieuwe Honda identiek is aan die van de nieuwe City, is de achterkant dat uiteraard niet. De vormgeving van de achterzijde doet ons enigszins denken aan die van auto's als de Mercedes-Benz A-klasse en Audi A1. Hoe Honda's nieuwkomer gaat heten, is vooralsnog niet bekend. Wel is het aannemelijk dat de hatchback níet in ons deel van de wereld verkocht gaat worden. Waarschijnlijk krijgt deze hatchback net als de City in ieder geval een hagelnieuwe 1.0 onder de kap, een 122 pk sterke geblazen driecilinder die buiten Europa ook in de nieuwe Jazz een plekje krijgt.