Honda's luxemerk Acura blikt vooruit op elektrische SUV

Acura heeft tijdens de Monterey Car Week in Californië het doek getrokken van de Precision EV Concept. De Precision EV Concept is een studiemodel waarmee het merk tot op zekere hoogte weggeeft met welke designtaal het zijn toekomstige elektrische auto's overgiet.

Acura is in Europa behoorlijk onbekend. Kort door de bocht genomen is Acura tot Honda wat Infiniti tot Nissan en Lexus tot Toyota is. Tijdens de jaarlijkse Monterey Car Week waar het Concours d'Elegance in Pebble Beach misschien wel het bekendste onderdeel van is, heeft Acura een splinternieuw studiemodel geïntroduceerd: de Precision EV Concept.

Wie het Acura-nieuws de laatste jaren op de voet heeft gevolgd, kan zich misschien nog herinneren dat het merk in 2016 ook al een studiemodel met de naam Precision presenteerde. Met die in januari 2016 getoonde showauto liet Acura in grote lijnen zien wat je op designvlak van toekomstige modellen van het merk kon verwachten. De Precision EV Concept die in dit artikel de hoofdrol speelt, vervult diezelfde rol, al blikt Acura ditmaal vooruit op het ontwerp van de elektrische modellen die het de komende jaren introduceert.

Niets ten nadele van het door Acura geleverde designwerk, maar de ontwerptaal die het merk voor zijn EV's voorziet wijkt niet erg af van wat je al van het merk kent. Anderzijds is dat gezien de herkenbaarheid van Acura's auto's misschien alleen maar goed. We zien een strak gelijnde SUV met platte verlichting aan zowel voor- als achterzijde, lichtunits die op de hoeken zijn ingevuld met uitlopertjes. De Precision EV Concept heeft een dichte 'Diamond Pentagaon' snuit met opvallende gekleurde led-aankleding. Dergelijke conceptuele designgeintjes hoef je net als de ontbrekende portiergrepen natuurlijk niet in de praktijk te verwachten. Hetzelfde geldt voor het interieur, dat oogt namelijk wel heel erg futuristisch.

Schuilt er in de Precision EV Concept ook een enigszins concrete vooruitblik op een nieuw model? Zeker. In grote lijnen zie je hier namelijk Acura's versie van de op stapel staande Honda Prologue. Net als die Prologue komt Acura's elektrische SUV op een platform van General Motors te staan. Beide SUV's staan voor 2024 gepland, maar de Prologue komt voor zover bekend niet naar Europa. De Acura-versie ervan ook niet, daar Acura in Europa niet actief is. Wel brengt Honda in 2023 onder meer een elektrisch equivalent van de HR-V op de Europese markt.