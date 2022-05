Honda ZR-V: bijna net zo groot als CR-V

Honda brengt met de ZR-V in 2023 een volledig nieuwe SUV op de Nederlandse markt. De ZR-V krijgt in de Honda-hieärchie een plek tussen de HR-V en de CR-V. AutoWeek kan melden hoe de auto zich formaattechnisch precies tot zijn SUV-broertjes en -zusjes verhoudt.

Honda vult het Nederlandse leveringsgamma volgend jaar aan met een geheel nieuwe SUV: de ZR-V. De ZR-V is ook in de Verenigde Staten gepresenteerd, al plakt Honda er de modelnaam van de hier bekende kleinere broer van de auto op: HR-V. Honda haalt de ZR-V ook naar de Chinese markt. Die Chinese ZR-V lijkt geen verlengde versie van de Europese ZR-V te zijn en dus geven de afmetingen van de Chinese ZR-V een goed beeld van hoe Honda's nieuwe SUV zich in Europa precies tot de kleinere HR-V en de grotere CR-V gaat verhouden.

Uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie heeft AutoWeek de afmetingen van de er door GAC Honda te produceren ZR-V opgedoken. De ZR-V is 4,57 meter lang en krijgt een wielbasis van 2,66 meter. Dat betekent dat de ZR-V 23 centimeter langer wordt dan de HR-V en een 5 centimeter grotere wielbasis krijgt. Zetten we de huidige CR-V naast de ZR-V dan valt op dat Honda's nieuwe SUV slechts 3 centimeter korter is en zelfs een identieke wielbasis heeft. Zit de ZR-V dan niet te dicht op de CR-V? Wel als hij nu op de markt zou komen, maar er komt wel degelijk meer afstand tussen de ZR-V en zijn grotere broer.

Honda brengt volgend jaar namelijk ook volledig nieuwe generatie van de CR-V op de markt. Die nieuwe Honda CR-V konden we je onlangs al uitgebreid laten zien en we schotelden je zelfs de afmetingen van die zesde generatie CR-V voor. De nieuwe Honda CR-V groeit namelijk een stukje ten opzichte van het huidige model. Hij wordt 4,7 meter lang en krijgt 2,7 meter tussen de voor en achteras. Dat maakt de nieuwe CR-V straks dus 13 centimeter langer dan de ZR-V, de wielbasis van de CR-V wint het van de ZR-V met zo'n 4 centimeter.

In China komt de ZR-V in ieder geval op de markt met een 182 pk sterke geblazen 1.5, een machine die we in Europa onder meer van de uitgaande generatie Civic kennen. We verwachten dat de ZR-V in Nederland dezelfde hybride aandrijflijn krijgt als de Civic waar hij zijn technische basis mee deelt. Dat betekent: een 2.0 viercilinder die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 184 pk en 315 Nm.