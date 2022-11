Honda WR-V: nieuwe compacte cross-over

HR-V, CR-V, ZR-V: de nieuwe of vernieuwde cross-overs en SUV's van Honda vliegen je de laatste jaren om de oren. In dit artikel speelt de kleinste 'R-V' de hoofdrol. We hebben het dan niet over de HR-V, maar over de Honda WR-V.

Honda heeft de vaart er behoorlijk in zitten. In de Verenigde Staten verschijnt binnenkort een nieuwe elektrische SUV die samen met General Motors is ontwikkeld. Verder staat de nieuwe Accord te trappelen om de Amerikaanse consument voor zich te winnen en kort geleden presenteerde Honda de nieuwe CR-V voor de Noord-Amerikaanse markt. In Europa krijgen we die nieuwe CR-V eveneens, net als een elektrisch equivalent van de HR-V en een SUV-achtige op basis van de Civic die zich tussen de HR-V en CR-V nestelt: de Z-RV. Zie je door de R-V-bomen het bos niet meer? Dan moet je misschien niet verder lezen. Vroeger had Honda de FR-V op de menukaart staan, maar buiten de Europese grenzen bestaan andere hoge modellen die een R-V-aanduiding hebben. De BR-V, UR-V en XR-V en WR-V. De eerste en kleinste daarvan is nu volledig herzien.

De nieuwe compacte cross-over van Honda die je op deze foto's ziet, luistert naar de naam WR-V. Het betreft een compacte cross-over die de Japanners voornamelijk in groeimarkten verkopen. De eerste generatie werd in 2016 gepresenteerd tijdens de São Paulo International Motor Show en ging in 2020 vrij subtiel onder het mes. Net als de hier onbekende City en de hier wél verkochte HR-V deelt de WR-V een groot deel van zijn componenten met de Jazz. Dat er een verse WR-V aan zat te komen, is voor wie het Honda-nieuws op de voet volgt wellicht geen verrassing. Een jaar geleden rond deze tijd liet Honda tijdens de Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) de SUV RS Concept zien, een vooruitblik op een nieuwe compacte cross-over. De jongste WR-V is de productieversie van die concept-car.

Met de WR-V richt Honda zich naar eigen zeggen op jonge consumenten en met name op jonge gezinnen die een compacte cross-over zoeken. De auto komt er een stapje onder de met enige MPV-invloeden doorspekte en eveneens kakelverse BR-V te staan. Mocht je het bij het zien van de foto's niet direct doorhebben: de WR-V is volgens Honda 'stijlvol en sportief'. Net als meer recente modellen heeft de WR-V een strip die optisch doorloopt bij de koplampen. Dat zijn overigens led-exemplaren en ook de - met een beetje fantasie - Opel-achtige achterlichten zijn uitgerust met led-techniek. De handgrepen van de achterportieren zijn voortaan verstopt in de C-stijl. Dat zien we ook bij de HR-V. Wat vormgeving betreft past de WR-V dus prima in het internationale Honda-gamma.

Honda introduceert een wat uitgesprokener uitgedoste RS-versie, met lichtmetalen wielen die 17-inch meten en daarmee een maatje groter zijn dan de minder bedeelde goden van de WR-V-familie. De bagageruimte meet 380 liter. Hoewel de WR-V met zijn lengte van 4,06 meter een kleine 30 centimeter korter is slokt hij wel meer litertjes op dan de HR-V, die op 335 liter blijft steken.

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Honda WR-V een 1.5 viercilinder benzinemotor die 121 pk en 145 Nm opwekt. Schakelen hoef je niet zelf te doen, er is een een cvt-transmissie aan boord. Wat veiligheidsvoorzieningen betreft kan de WR-V er ook prima mee door. Standaard zijn onder meer dodehoekdetectie, een achteruitrijcamera en automatisch grootlicht, adaptieve cruisecontrol en een actieve rijbaanassistent. De vanafprijs bedraagt in Indonesië omgerekend €17.730.

Naar Europa komt de Honda WR-V niet. Is dat een gemis? Zou Honda er in Europa goed aan doen een WR-V-achtige met een hybride aandrijflijn aan zijn leveringsgamma toe te voegen? Waarom wel of niet? We zijn benieuwd naar jouw mening.