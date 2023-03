Honda S660 (2016) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Zoals velen van jullie zullen weten, legt de Kei-regelgeving in Japan niet alleen restricties op voor de buitenmaten van een auto. Ook de motorinhoud en het vermogen mogen niet groter zijn dan bepaalde waarden om in aanmerking te komen voor de Japanse belastingkorting voor kei-cars. Wie verstand heeft van de traditionele sportwagennaamgeving van Honda, weet dat het gespotte exemplaar er in ieder geval wél aan voldoet. De 660 in de naam S660 staat namelijk voor het cumulatieve aantal cc's van de cilinders en komt overeen met het maximum voor de Kei-klasse. De 'S-plus-cilinderinhoud-naamgeving' hanteert Honda al sinds jaar en dag voor zijn sportwagens, getuige de vroegere S500, S600, S800, maar ook de veel latere S2000, die - je raadt het al - een 2-liter aan boord had.

Honda vindt overigens dat een beetje sjoemelen met zo'n naam best mag. Neem de S2000: die heette na zijn facelift nog steeds S2000, maar had sindsdien op de Japanse en Amerikaanse markt een 2,2-liter onder de kap. En deze S660 heeft geen 660 cc, maar een 657 cc achter de voorstoelen liggen. Enfin. Iets minder of niet; het minikrachtbronnetje stampt er wel mooi 64 pk uit. Dat vermogen bereikt via een handbak met zes versnellingen de achterwielen en is goed voor een 0 tot 100 van zo'n 12 seconden.

De Honda S660 werd van 2015 tot 2022 gemaakt. Het exemplaar op de foto's stamt uit 2016 en werd in 2021 verscheept van Japan naar Nederland. Hier had de auto volgens de kentekenhistorie reeds drie eigenaren, waarvan de laatste 'm pas twee weken in het bezit heeft. Die gaat met een beetje geluk nog een hoop lol beleven aan het kleintje, want een recept zoals de S660 het biedt, vind je nergens anders - en al helemaal niet in Nederland. Een toerenlustige middenmotor, achterwielaandrijving, handbak, open dak én compacte buitenmaten: kan niet missen.

Er was één eerdere Honda van eenzelfde snit, en dat is de Honda Beat, die ook al eens in deze rubriek voorbijkwam. De S660 is in feite de opvolger van de Beat en ging dus nog maar kortgeleden uit productie. Dat gebeurde trouwens later dan aanvankelijk de bedoeling was, om nog wat extra liefhebbende klanten van een exemplaar te kunnen voorzien. Of de S660 ook een opvolger krijgt, is nog niet bekend.